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В Днепре в ванной среди ночи обнаружили летучую мышь: как животное туда попало (фото)

Автор: Татьяна Самарук

В Днепре в ванной комнате одной из квартир среди ночи обнаружили летучую мышь. На помощь вызвали спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

Как животное попало в квартиру

Так, инцидент произошел вчера, 4 января в 23:30 на проспекте Дмитрия Яворницкого. Отмечается, что владельцы квартиры обнаружили летучую мышь в ванной комнате.

"По прибытии к месту происшествия, специалисты ГСЧС выяснили, что летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия в ванной комнате дома. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили животное", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели рассказали, что летучую мышь выпустили на свободу за пределами города.

Также сейчас животные находятся в спячке и выпустили сейчас летучую мышь на волю - это обречь ее на гибель.

В Днепре ночью обнаружили летучую мышь (dp.dsns.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Харькове университет атаковали стаи летучих мышей. В частности, нашли 70 незваных гостей.

Также мы рассказывали, что в украинском селе в ловушку попался страшный зверь.

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