В Днепре в ванной среди ночи обнаружили летучую мышь: как животное туда попало (фото)

Как животное попало в квартиру

Так, инцидент произошел вчера, 4 января в 23:30 на проспекте Дмитрия Яворницкого. Отмечается, что владельцы квартиры обнаружили летучую мышь в ванной комнате.

"По прибытии к месту происшествия, специалисты ГСЧС выяснили, что летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия в ванной комнате дома. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили животное", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели рассказали, что летучую мышь выпустили на свободу за пределами города.

Также сейчас животные находятся в спячке и выпустили сейчас летучую мышь на волю - это обречь ее на гибель.

В Днепре ночью обнаружили летучую мышь (dp.dsns.gov.ua)