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В Днепре умер двухлетний малыш, которого растерзали домашние овчарки

Днепр, Донецк, Вторник 29 сентября 2020 13:27
В Днепре умер двухлетний малыш, которого растерзали домашние овчарки
В Днепре умер ребенок после нападения собак (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Днепре после долгой борьбы за жизнь умер маленький мальчик, растерзанный овчарками

В Днепре умер двухлетний малыш, которого около десяти дней назад растерзали домашние овчарки в Донецкой области. В тот день семья как раз отмечала день рождения ребенка, и отец забыл закрыть вольер с животными.

Ребенка срочно доставили из города Селидово на вертолете. Врачи провели сложнейшую операцию, но малыш не выжил, пишет ТСН.

В тот день мама обнаружила сына уже без сознания, когда его рвали две овчарки. Он получил очень серьезные травмы паховой области: потерял половые органы, анальное отверстие, серьезно была повреждена бедренная артерия. Медики боролись за ногу ребенка, чтобы избежать ампутации.

Несмотря на то, что накануне врачи отметили положительную динамику в состоянии мальчика, его организм не выдержал. Этой ночью 2-летнего ребенка не стало.

Против родителей возбудили уголовное производство. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия по статье 166 Уголовного Кодекса Украины "Злостное невыполнение родителями своих обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия".

Ранее мы писали, что возле ПриватБанка на сотрудницу напала собака, а хозяин молча стоял, потому что не хотел оставлять очередь в банк.

Также сообщалось, что в Киеве злой пес держит в страхе всю округу. Животное нападает на людей и других собак.

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