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У Дніпрі помер дворічний малюк, якого розтерзали домашні вівчарки

Дніпро, Донецьк, Вівторок 29 вересня 2020 13:27
У Дніпрі помер дворічний малюк, якого розтерзали домашні вівчарки
У Дніпрі померла дитина після нападу собак (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Дніпрі після довгої боротьби за життя помер маленький хлопчик, роздертий вівчарками

У Дніпрі помер дворічний малюк, якого близько десяти днів тому розтерзали домашні вівчарки в Донецькій області. В той день сім'я як раз відзначала день народження дитини, і батько забув закрити вольєр з тваринами.

Дитину терміново доправили з міста Селидове на вертольоті. Лікарі провели складну операцію, але малюк не вижив, пише ТСН.

У той день мама виявила сина вже без свідомості, коли його рвали дві вівчарки. Він отримав дуже серйозні травми пахової області: втратив статеві органи, анальний отвір, була серйозно пошкоджена стегнова артерія. Медики боролися за ногу дитини, щоб уникнути ампутації.

Незважаючи на те, що напередодні лікарі відзначили позитивну динаміку в стані хлопчика, його організм не витримав. Цієї ночі 2-річної дитини не стало.

Проти батьків порушили кримінальне провадження. Поліція почала розслідування обставин події за статтею 166 Кримінального Кодексу України "Злісне невиконання батьками своїх обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки".

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