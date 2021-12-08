ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре таксист покрыл клиентку матом и угрожал высадить за просьбу в машине (видео)

Новина українською →
Днепр, Среда 08 декабря 2021 14:03
В Днепре таксист покрыл клиентку матом и угрожал высадить за просьбу в машине (видео) Фото: В Днепре таксист обозвал пасажирку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре водитель такси Bolt отличился неадекватным поведением. Он вел себя недопустимо с пассажиркой, всю речь обильно сдабривал матерными словами.

Видео с общением девушки и водителя опубликовали в Telegram-канале "Хуе*ый Днепр".

С чего все началось

В Днепре девушка вызвала такси через сервис Bolt. К ней приехал водитель по имени Евгений. В машине пассажирка попросила переключить музыку, но в ответ получила массу негатива и матов.

Водитель начал говорить девушке, что "ее дело маленькое - ехать из точки А в точку Б". На что она ему ответила, что оплачивает машину "комфорт", поэтому имеет право попросить переключить мелодию.

"Села, поехала, потом, будь здорова и до свидания", - грубил горожанке таксист.

Ниже приводим лишь часть убогого общения таксиста с пассажиркой. Отметим, что весь разговор девушка не теряла самообладания, водитель же наоборот.

Пассажирка: Я пожалуюсь в Болт.
Водитель: Да хоть сядь на болт!
Пассажирка: Я плачу за ваши услуги как клиент и еду в комфорт классе.
Водитель: и что мне теперь тебе куни сделать?

В Днепре таксист покрыл клиентку матом и угрожал высадить за просьбу в машине (видео)Вот данные таксиста-хама

Как мы ранее писали, в Киеве таксист высадил пассажиров, которые ненавидят украинский язык.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр такси
LITE
Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой
Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой