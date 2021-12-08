У Дніпрі таксист покрив клієнтку матом і погрожував висадити за прохання в машині (відео)

У Дніпрі водій таксі Bolt відзначився неадекватною поведінкою. Він поводився неприпустимо з пасажиркою, всю мову рясно здобрював матюками.

Відео зі спілкуванням дівчини і водія опублікували в Telegram-каналі "Хуе *е Дніпро".

З чого все почалося

У Дніпрі дівчина викликала таксі через сервіс Bolt. До неї приїхав водій на ім'я Євген. У машині пасажирка попросила переключити музику, але у відповідь отримала масу негативу і матів.

Водій почав говорити дівчині, що "її справа маленька - їхати з точки а в точку Б". На що вона йому відповіла, що оплачує машину "комфорт", тому має право попросити переключити мелодію.

"Сіла, поїхала, потім, будь здорова і до побачення", - грубив городянці таксист.

Нижче наводимо лише частину убогого спілкування таксиста з пасажиркою. Відзначимо, що всю розмова дівчина не втрачала самовладання, водій же навпаки.

Пасажирка: я поскаржуся в Болт.

Водій: та хоч сядь на болт!

Пасажирка: я плачу за ваші послуги як клієнт і їду в комфорт класі.

Водій: і що мені тепер тобі куні зробити?

Ось дані таксиста-хама