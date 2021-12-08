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У Дніпрі таксист покрив клієнтку матом і погрожував висадити за прохання в машині (відео)

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Дніпро, Середа 08 грудня 2021 14:03
У Дніпрі таксист покрив клієнтку матом і погрожував висадити за прохання в машині (відео) Фото: у Дніпрі таксист обізвав пасажирку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі водій таксі Bolt відзначився неадекватною поведінкою. Він поводився неприпустимо з пасажиркою, всю мову рясно здобрював матюками.

Відео зі спілкуванням дівчини і водія опублікували в Telegram-каналі "Хуе *е Дніпро".

З чого все почалося

У Дніпрі дівчина викликала таксі через сервіс Bolt. До неї приїхав водій на ім'я Євген. У машині пасажирка попросила переключити музику, але у відповідь отримала масу негативу і матів.

Водій почав говорити дівчині, що "її справа маленька - їхати з точки а в точку Б". На що вона йому відповіла, що оплачує машину "комфорт", тому має право попросити переключити мелодію.

"Сіла, поїхала, потім, будь здорова і до побачення", - грубив городянці таксист.

Нижче наводимо лише частину убогого спілкування таксиста з пасажиркою. Відзначимо, що всю розмова дівчина не втрачала самовладання, водій же навпаки.

Пасажирка: я поскаржуся в Болт.
Водій: та хоч сядь на болт!
Пасажирка: я плачу за ваші послуги як клієнт і їду в комфорт класі.
Водій: і що мені тепер тобі куні зробити?

У Дніпрі таксист покрив клієнтку матом і погрожував висадити за прохання в машині (відео)Ось дані таксиста-хама

Як ми раніше писали, у Києві таксист висадив пасажирів, які ненавидять українську мову.

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