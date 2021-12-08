У Дніпрі таксист покрив клієнтку матом і погрожував висадити за прохання в машині (відео)
У Дніпрі водій таксі Bolt відзначився неадекватною поведінкою. Він поводився неприпустимо з пасажиркою, всю мову рясно здобрював матюками.
Відео зі спілкуванням дівчини і водія опублікували в Telegram-каналі "Хуе *е Дніпро".
З чого все почалося
У Дніпрі дівчина викликала таксі через сервіс Bolt. До неї приїхав водій на ім'я Євген. У машині пасажирка попросила переключити музику, але у відповідь отримала масу негативу і матів.
Водій почав говорити дівчині, що "її справа маленька - їхати з точки а в точку Б". На що вона йому відповіла, що оплачує машину "комфорт", тому має право попросити переключити мелодію.
"Сіла, поїхала, потім, будь здорова і до побачення", - грубив городянці таксист.
Нижче наводимо лише частину убогого спілкування таксиста з пасажиркою. Відзначимо, що всю розмова дівчина не втрачала самовладання, водій же навпаки.
Пасажирка: я поскаржуся в Болт.
Водій: та хоч сядь на болт!
Пасажирка: я плачу за ваші послуги як клієнт і їду в комфорт класі.
Водій: і що мені тепер тобі куні зробити?
Ось дані таксиста-хама
Як ми раніше писали, у Києві таксист висадив пасажирів, які ненавидять українську мову.