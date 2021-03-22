В Днепре с помощью инспекции по вопросам благоустройства решают проблему шума в городе

В Днепре семья почти три года страдала от гула трансформатора. Для решения проблемы - они вызвали инспекцию по вопросам благоустройства, чтобы с помощью специального устройства определить соответствует ли нормам уровень шума.

"Если днем его не слышно, то ночью невозможно спать. Трансформатор стоит у окна спальни, и звуки слышны даже через закрытое окно. После нашей заявки на горячую линию городского совета инспекторы приехали быстро", - заявил Попеско.

Устройство через закрытое окно определило, что уровень шума составляет 42 дБ. Допустимые нормы шума в жилых помещениях с 08:00 до 22:00 - 40 дБ, а в остальное время - 30 дБ.

По словам специалистка областного лабораторного центра Минздрава Украины Валентины Антонюк, подобное превышение может негативно повлиять на человека.

"Такой шум может влиять на здоровье человека: вызывает нервные заболевания, проблемы с сердцем. А устройство, которое определило уровень шума в этом доме, мы предоставим на проверку, чтобы оформили соответствующий протокол", - отмечает она.

Документ, который удостоверяет высокий уровень шума в доме будет делаться три дня.

"Затем данные о возбуждении инспекция передадут в полицию. Только стражи порядка могут составить протокол об административном нарушении и передать владельцу, который устанавливал трансформатор", - рассказал главный специалист отдела контроля благоустройства инспекции по вопросам благоустройства Днепровского городского совета Руслан Штаний.