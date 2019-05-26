В Днепре разъяренный водитель порвал сдачу на глазах пассажира (видео)

В Днепре в маршрутном автобусе № 136 произошел неприятный инцидент: водитель в грубой форме отказался отдать сдачу подростку, который передал за проезд 50 гривен. Видео инцидента разместили на YouTube-канале "Днепр Инфо".

Сначала разъяренный мужчина начал доказывать ребенку, что никаких денег он не передавал, а затем выхватил из кассы 50 гривен, разорвал их и демонстративно бросил обрывки на пол.

Видео: (YouTube/Днепр Инфо)

В конечном итоге мальчику пришлось выйти из салона маршрутки. Однако после этого маршрутчика уже было не остановить: он продолжил препираться с пассажирами, называвшими его неадекватным.

Видео: (YouTube/Днепр Инфо)

Пользователи неоднозначно отреагировали на произошедший инцидент. Кто-то посчитал поведение водителя неоправданно агрессивным, другие, напротив, встали на его защиту:

Водитель прав на 100%

Водителю памятник при жизни нужно поставить за выдержку. У него, кстати, в отличие от пассажиров, сертификат психолога имеется.

Водитель порвал 50 гривен... Люди видели, наверное, все, что было. Водителям нужно выдавать билеты всем и тогда не будет проблем. И не набивать свыше нормы пассажиров чтобы каждый мог подойти, оплатить проезд и получить у билет.

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