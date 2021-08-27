В Днепре пройдет масштабный медицинский проект "Врачи объединяются для помощи детям": что известно

Известно, что американские врачи бесплатно в Днепропетровской областной детской клинической больнице будут проводить сложнейшие операции детям с нарушением функций верхних или нижних конечностей (контрактуры или послеожоговые рубцы).

"Наша готовность к приезду американских коллег почти 100-процентная. Мы подготовили целый этаж в больнице, чтобы разместить там пациентов, которых прооперируют по указанной программе. Среди прочего это и палаты, специальное оборудование, наркозные станции. Составили соответствующие списки медицинского персонала, который будет задействован в проекте, закупили дополнительные лекарства, расходные материалы. Операции, лечение - все бесплатно. А также при необходимости и дальнейшая реабилитация в стенах нашего лечебного учреждения. Сотрудничать с ведущими американским врачами - бесценный опыт. Гордимся тем, что наша больница и город Днепр станет центром медицинского опыта", - заявил генеральный директор областной детской клинической больницы Алексей Власов.

Во время визита в Днепр американские ожоговые хирурги планируют прооперировать до 35 украинских детей. На сегодня уже отобрано тридцать.

Всего на лечение по этому проекту зарегистрировалось уже более 100 детей.

Для проведения операций американскими врачами избирались те, которые требуют скорейшего хирургического вмешательства, чтобы потом такие операции выполняли и украинские специалисты.

"Прежде всего выбираем тех пациентов, кому операция улучшит функции, а не эстетическая сторона. Благодарны руководству города, команде мэра Бориса Филатова, областной детской больницы за такую ​​слаженную подготовку к нашему визиту. Административная часть этого проекта очень важна, и в Днепре приложили максимум усилий, чтобы весь механизм сработал. Приятно поражен откликом, энтузиазмом, как в городе взялись за воплощение проекта", - отметил врач клиники "Massachusetts General Hospital" Геннадий Фузайлов.

Со своей стороны заместитель директора департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Юлия Виклиенко отметила, что в рамках визита американских специалистов в Днепр с 13 сентября и в течение месяца в городе будет проводиться информационная кампания по предотвращению и первой помощи при ожогах у детей.

Так, в школах, лечебных учреждениях будут размещены соответствующие плакаты. Семейные врачи, учителя будут проводить разъяснительные беседы с родителями. Также в общественных местах (парках, детских площадках) будут распространяться информационные флаеры.

Кроме того, в рамках визита американских врачей будут конференции, на которые будут приглашать присоединиться и врачей из области, чтобы перенять опыт американских коллег.