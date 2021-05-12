В Днепре пройдет Кубок Европы по триатлону в рамках десятого Dnipro triathlon fest

С 5 по 6 июня в Днепре состоится десятый фестиваль триатлона Dnipro triathlon fest. Двухдневное мероприятие на Фестивальном причале является этапом Кубка Европы по триатлону.

"Все наши земляки уже соскучились по большим спортивным мероприятиям. Для Днепра этот фестиваль также большая честь. Ведь мы имеем большие амбиции - в частности, это касается звания спортивной столицы. Проведение этапа Кубка Европы по триатлону является очень важным для города. Фактически это мероприятие мирового уровня", - отметил мэр Днепра Борис Филатов во время пресс-конференции 12 мая.

Организаторами мероприятия являются городской совет Днепра, Федерация триатлона Днепропетровской области совместно с общественной организацией "Старт Днепр" - при поддержке Министерства молодежи и спорта, Международного и Европейского триатлонного союза, Федерации триатлона Украины и при содействии муниципальной программы "Днепр - спортивная столица".

"Очень важно проводить такие соревнования, чтобы для всего мира показать гостеприимство нашего города. Это также имеет влияние и на экономическую составляющую, популяризацию спорта. Мы сейчас в новых реалиях, поэтому будем четко придерживаться их требований. Санитарно-гигиенические нормы действительно будут беспрецедентны", - сказала основательница ОО "Старт Днепр", соорганизатор Dnipro triathlon fest Марина Филатова.

Она добавила, что уникальность этих соревнований в Днепре - общая как для элитных, так и для непрофессиональных спортсменов трасса. Также именно велодорожку площадки для соревнований называют одной из самых интересных в Европе.

Напомним, уже в четвертый раз в Днепре вместе с Dnipro Triathlon Fest для любителей будут проходить Кубок Европы среди профессионалов-2021 Dnipro ETU Sprint Triathlon European Cup и Кубок Европы среди юниоров - 2021 Dnipro ETU Junior Triathlon European Cup.

Среди профессиональных спортсменов Кубка Европы сейчас ожидают представителей из 26 стран. В частности, это участники из Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, США, Бельгии, Люксембурга, Австрии, Великобритании, Чили, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Турции, Венгрии, Эстонии и даже Таити.

Среди них много выдающихся спортсменов - участников Олимпийских игр, призеров Кубка мира и чемпионов Европы.

"Это обусловлено тем, что наш старт - рейтинговый. То есть спортсмены, выступающие на этом этапе, получают очки для мирового рейтинга - европейский и олимпийский. В дальнейшем это позволяет участвовать в этапах Кубка мира и мировых чемпионатах. Поэтому это очень важно", - пояснил вице-президент Федерации триатлона Украины, председатель Федерации триатлона Днепра и Днепропетровской области Сергей Лысов.

Также впервые в рамках фестиваля будет проведен чемпионат Украины по триатлону в командной гонке среди любителей. В то же время из-за пандемии коронавируса организаторы решили отказаться от проведения Детской триатлонной лиги.

Гонки этапа Кубка Европы будут проходить на спринтерской дистанции. Это плавание - 750 м, велогонка - 20 км, бег - 5 км. Такие же расстояния предусмотрели и для любительской гонки. Олимпийская дистанция будет вдвое длиннее.

Титульным спонсором соревнований выступил Торговый дом "Агроальянс".

"Замечательно, что Dnipro triathlon fest проходит в нашем городе на постоянной основе. Благодарим организаторов за возможность стать титульным спонсором этих соревнований. Желаем всем больших побед - в спорте и профессиональной жизни", - сказал представитель спонсора Сергей Мальцев.

Глава ОО "Старт Днепр" и директор Dnipro triathlon fest Павел Балабанов также отметил, что инфраструктура в Днепре восстанавливается и развивается - как легкоатлетическая, так и гребная.