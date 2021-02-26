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В Днепре провели конференцию от Всеукраинской ассоциации гидов

Автор: Styler

В Днепре провели онлайн-конференцию от Всеукраинской ассоциации гидов "Путешествия выходного дня: экскурсионный туризм сезона 2021". На это мероприятие зарегистрировалось более ста человек со всей страны.

Об этом сообщает Туристический информационный центр.

"Туристический информационный центр имеет на сегодня передовые позиции. В этом году будем улучшать деятельность. Мы заявляем, что наш город экскурсионный и стоит посещения", - сообщила начальница Туристического информационного центра Ольга Стасенко.

Девять гидов из Днепра и один из региона получили сертификаты от ассоциации.

Сертификат от Всеукраинской ассоциации гидов дает возможность экскурсоводам стать в государственный реестр туристических гидов и подавать экскурсионные маршруты на конкурсы, в частности европейские.

"Мы долго шли к тому, чтобы Днепр смог стать крупным игроком во всеукраинском туристическом кругу", - добавила официальный представитель Днепровского отделения Всеукраинской ассоциации гидов отметила Ольга Филь.

Напомним, ранее проект освещения бульвара искусств на улице Короленко в Днепре стал победителем ежегодного конкурса светового дизайна LIT Awards, глобальной премии инновационных проектов в области светового дизайна. Днепр одержал ее среди конкурсантов из более чем сорока стран-участниц.

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Новости Украины Днепртуризм
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