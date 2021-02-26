В Днепре провели конференцию от Всеукраинской ассоциации гидов

"Туристический информационный центр имеет на сегодня передовые позиции. В этом году будем улучшать деятельность. Мы заявляем, что наш город экскурсионный и стоит посещения", - сообщила начальница Туристического информационного центра Ольга Стасенко.

Девять гидов из Днепра и один из региона получили сертификаты от ассоциации.

Сертификат от Всеукраинской ассоциации гидов дает возможность экскурсоводам стать в государственный реестр туристических гидов и подавать экскурсионные маршруты на конкурсы, в частности европейские.

"Мы долго шли к тому, чтобы Днепр смог стать крупным игроком во всеукраинском туристическом кругу", - добавила официальный представитель Днепровского отделения Всеукраинской ассоциации гидов отметила Ольга Филь.