В Днепре провели дефиле в защитных костюмах для работников разных сфер

"Очень хорошо, что в Днепре есть местные производители, которые изготавливают различную спецодежду высокого качества. Они самостоятельно разрабатывают модели форменной одежды, ткани соответствуют всем европейским стандартам и требованиям работы на тех или иных предприятиях, в том числе и там, где есть вредные, опасные условия труда, которые нуждаются в дополнительной защите работников", - заявила начальница инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета Татьяна Янушкевич.

Представительница мэрии также напомнила, что в соответствии с законодательством, именно работодатель обязан создать систему охраны труда на предприятии, убрать опасное или вредное влияние на работников, а следовательно - защитить их во время работы.

Со своей стороны заместитель начальника 2-й Государственной пожарно-спасательной части 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, майор службы гражданской защиты Артем Чегрин отметил, что костюмы днепровских спасателей - легкие, удобные, надежные, отвечают всем современным требованиям.

"Такой костюм гарантирует максимальный уровень защиты, защищает от тепловых воздействий, пламени. И вопросом безопасности и комфорта занимаются городские власти, в частности, по поручению именно мэра Бориса Филатова в 2017 году за счет муниципального бюджета было приобретено 260 специальных защитных костюмов для пожарных", - заявил Артем Чегрин.