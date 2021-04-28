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В Днепре провели дефиле в защитных костюмах для работников разных сфер

Автор: Styler

Во Всемирный день охраны труда в Днепре организовали показ спецодежды от местных производителей. Продефилировали в костюмах (в том числе и в защитном снаряжении) медики, металлурги, спасатели, работники коммунальных и социальных служб, представители общественного питания.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

"Очень хорошо, что в Днепре есть местные производители, которые изготавливают различную спецодежду высокого качества. Они самостоятельно разрабатывают модели форменной одежды, ткани соответствуют всем европейским стандартам и требованиям работы на тех или иных предприятиях, в том числе и там, где есть вредные, опасные условия труда, которые нуждаются в дополнительной защите работников", - заявила начальница инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета Татьяна Янушкевич.

Представительница мэрии также напомнила, что в соответствии с законодательством, именно работодатель обязан создать систему охраны труда на предприятии, убрать опасное или вредное влияние на работников, а следовательно - защитить их во время работы.

Со своей стороны заместитель начальника 2-й Государственной пожарно-спасательной части 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, майор службы гражданской защиты Артем Чегрин отметил, что костюмы днепровских спасателей - легкие, удобные, надежные, отвечают всем современным требованиям.

"Такой костюм гарантирует максимальный уровень защиты, защищает от тепловых воздействий, пламени. И вопросом безопасности и комфорта занимаются городские власти, в частности, по поручению именно мэра Бориса Филатова в 2017 году за счет муниципального бюджета было приобретено 260 специальных защитных костюмов для пожарных", - заявил Артем Чегрин.

Напомним, ранее Борис Филатов сообщал, что в Днепре продолжается строительство индустриального парка " Innovation Forpost", который располагается на территории бывшего промышленного завода. Проект должен помочь привлечь в город новых инвесторов.

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