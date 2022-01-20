В Днепре презентовали книгу о развитии местного самоуправления

"Такой книги об этом здании и вообще об истории местного самоуправления не было. Благодаря этому изданию мы сможем сохранить наше наследие. Книга будет интересна как для горожан, так и туристов", - подчеркнула начальник управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета Надежда Лиштва.

Информацию об истории местного самоуправления города собирали годами, ведь во время второй мировой почти все материалы 19 века вывезли.

"Искали биографии людей, портреты. Удалось собрать изображения городских голов и так называемых "гласных" городской думы. Также здесь описано, как изменялась система выборов в 20-х годах XX века и т.д. Сейчас люди, внесшие огромный вклад в развитие местного самоуправления нашего города, снова возвращаются на страницы нашей истории", - отметила соавтор книги и почетная гражданка города Валентина Лазебник.

"Много внимания уделили исследованию здания, чтобы во время реставрации восстановить эту памятку так, как она выглядела раньше. Также подчеркну, что во время исследования обнаружили - кабинет городского головы и приемная сразу сочетались с залом заседаний", - показал соавтор книги Валентин Старостин. .

Также книгу можно использовать как путеводитель.

"Мы специально делали изображения доступными для всех, чтобы можно было проводить как экскурсии, так и просто желающим прогуляться, только держа в руках книгу. К тому же почитать, что происходило. Мы делали даже очень точные изображения по старым чертежам", - подытожил дизайнер издания Михаил Кислов.

Экземпляры книги будут распространяться бесплатно Туристическим информационным центром (пл. Героев Майдана, 1) и Музеем истории Днепра (ул. Воскресенская, 14).