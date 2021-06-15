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В Днепре пенсионер из-за долгов покончил с собой

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Днепр, Вторник 15 июня 2021 15:57
В Днепре пенсионер из-за долгов покончил с собой В Днепре застрелился пенсионер (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре совершил суицид 61-летний пенсионер. Мужчина выстрелил себе в голову из карабина.

Об этом сообщает телеканал "Відкритий"

Трагедия произошла 15 июня в одной из многоэтажек на улице Старокозацкой. Тело мужчины обнаружила дома его жена. Она пришла в ужас от его поступка.

Женщина обнаружив окровавленное тело сразу вызвала полицию. Прибывшие на место оперативники установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову с карабина ФОРТ-201. Труп нашли на полу в одной из комнат, рядом с ним лежали две гильзы.

"Тело мужчины обнаружила его жена. Супруги долгое время проживали вместе в одном из домов на улице Староказацкой. Личность погибшего удалось установить, это 61-летний житель Днепра. В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по факту самоубийства», — рассказала пресс-секретарь Днепровского городского отдела полиции Алина Стадник.

Почему пенсионер решился на суицид

По словам жены погибшего, ее муж мог покончить с собой из-за накопившихся долгов. В данный момент полицейские проверяют все версии трагедии и ведут расследование.

Как мы ранее сообщали, в Запорожье школьница совершила самоубийство, оставив предсмертную записку, в которой рассказала о буллинге со стороны учителей и одноклассников в своей гимназии.

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