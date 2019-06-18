В Днепре пассажир бросился на кондуктора с камнем: детали конфликта

Пассажир устроил потасовку с кондуктором трамвая из-за оплаты проезда
В Днепре мужчина набросился на кондуктора трамвая и ударил его камнем, который носил с собой. Детали происшествия и фото "героя" опубликовал на своей странице в Facebook вице-мэр Днепра Михаил Лысенко.
Инцидент произошел на маршруте трамвая №15. Агрессивный пассажир отказался платить за проезд, а на остановке набросился на кондуктора трамвая.
"Герой города, Филоменко Александр Сергеевич 07.07.1981 года рождения, не захотел платить за проезд в трамвае. После чего вытащил кондуктора на остановку и несколько раз ударил его камнем в голову. Изловлен", - сообщил Михаил Лысенко.
Скриншот поста (facebook.com/Mykhailo Lysenko)
Фото: facebook.com/Mykhailo Lysenko
В комментариях пользователи отреагировали на данный инцидент и пожелали виновнику справедливого наказания.
Скриншот комментариев (facebook.com/Mykhailo Lysenko)
Скриншот комментариев (facebook.com/Mykhailo Lysenko)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сеть попало видео массовой потасовки в маршрутке под Ровно.
А также мы рассказывали о том, что в Запорожье водитель маршрутки избил пастора и никто из пассажиров не вмешался.