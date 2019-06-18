В Днепре пассажир бросился на кондуктора с камнем: детали конфликта

В Днепре мужчина набросился на кондуктора трамвая и ударил его камнем, который носил с собой. Детали происшествия и фото "героя" опубликовал на своей странице в Facebook вице-мэр Днепра Михаил Лысенко.

Инцидент произошел на маршруте трамвая №15. Агрессивный пассажир отказался платить за проезд, а на остановке набросился на кондуктора трамвая.

"Герой города, Филоменко Александр Сергеевич 07.07.1981 года рождения, не захотел платить за проезд в трамвае. После чего вытащил кондуктора на остановку и несколько раз ударил его камнем в голову. Изловлен", - сообщил Михаил Лысенко.

Скриншот поста (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Фото: facebook.com/Mykhailo Lysenko

В комментариях пользователи отреагировали на данный инцидент и пожелали виновнику справедливого наказания.

Я считаю, что его надо наказать по всей строгости закона. Он же мог убить кондуктора этим камнем, это хорошо, что люди помешали. И если так пускать все на самотек, то скоро никто не захочет работать на этой должности.

Такие часто ездят и в троллейбусах, хамят кондукторам. Утверждают, что герои АТО, но при этом не показываю удостоверение. Выглядит ужасно.

Скриншот комментариев (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Статья 121. Умышленное тяжкое телесное повреждение. От 5 до 8 лет, но зная наш гуманный суд.

Наказать по полной – безнаказанность поощряет такие действия.

Скриншот комментариев (facebook.com/Mykhailo Lysenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сеть попало видео массовой потасовки в маршрутке под Ровно.

А также мы рассказывали о том, что в Запорожье водитель маршрутки избил пастора и никто из пассажиров не вмешался.