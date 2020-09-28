В Днепре парень устроил погром в супермаркете и выбил дверь головой

В Днепре неадекватный молодой человек устроил погром в супермаркете. Он разбил головой стеклянные двери магазина и бросался на прохожих с кулаками.

Как сообщает "Днепр Оперативный", 25-летний дебошир находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Успокоить его смогли только сотрудники правоохранительных органов, которые его обезвредили и надели наручники.

Инцидент произошел на проспекте Поля, возле парка имени Писаржевского. Молодой парень с оголенным торсом, находясь в неадекватном и агрессивном состоянии, с разбегу пробил головой стеклянные двери супермаркета АТБ. Потом он подобрал с земли палку и начал бросаться на прохожих. Его жертвой едва не стала женщина, на которую он начал замахиваться и угрожать. Очевидцы утверждают, что дебошир явно находился под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

На место происшествия вызвали полицию. На вопросы сотрудников правоохранительных органов он не отвечал и попытался нанести себе телесные повреждения. Он бился о стену супермаркета головой и другими частями тела. Полиция применила к нему физическую силу, обезвредила и надела на него наручники. Дебошира доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, нанесен только урон супермаркету АТБ.

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