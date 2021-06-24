В Днепре обновляют медучреждения по принципу доступности для людей с инвалидностью и маломобильных

Так, в рамках обновления Центра первичной медико-санитарной помощи № 8 и многопрофильной городской больницы № 4 появилась тактильная плитка возле ступенек, пандусы, указатели шрифтом Брайля, обустроенные уборные для маломобильных и людей с инвалидностью и тому подобное.

В 8-м центре (который по улице С. Ковалевской, 53-а) лечатся почти сорок тысяч пациентов (38 575). Из этого количества 6 тысяч - это маленькие дети и 1,5 тысячи - люди с инвалидностью.

"Сейчас мать с младенцем может заехать с коляской в медучреждение, оставить его или подняться на лифте. К тому же все таблички с именами врачей, так называемая карта центра и доска у входа имеют шрифт Брайля. Регистратура оснащена специальным окошком для маломобильных (чуть ниже обычного)", - рассказала генеральный директор КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи № 8" Днепровского городского совета Антонина Дубенко.

Также в регистратуру поступает и сигнал, если нужна помощь в уборной для людей с инвалидностью или маломобильных (есть спецкнопка).

"Мы сразу помогаем, увозим. В комнате есть столик для пеленания, и можно сажать малыша в специальный стульчик, чтобы самой маме сходить в туалет", - показала медицинская сестра Ирина Ищук.

Капремонт делался по всем правилам ГСН, с медработниками подрядчики советовались, как лучше сделать для комфорта пациентов.

Больница № 4, которая на ж/м Западный, одна из крупнейших в Днепре и многопрофильная, здесь обычный пандус облегчил жизнь тысячам пациентов (ежегодно здесь лечатся 30 тысяч человек).

"У нас есть пациенты с проблемами опорно-двигательного аппарата, лечатся лица с инвалидностью, передвигается большинство на колясках. Ранее пандус был на заднем дворе больницы, медработникам приходилось помогать маломобильным людям, а сейчас имеем обновлен пандус у главного входа", - рассказала генеральный директор КНП "Городская клиническая больница № 4" Днепровского городского совета Наталья Бут.

Кроме того, в этом медучреждении появилась тактильная плитка, таблички со шрифтом Брайля на входе и в холле (объяснение, где какой этаж).

"Обновление делали по всем нормативам: например, ступеньки по правилам имеют расстояние друг от друга 12 сантиметров - за такого расстояния человек без нагрузок сможет подняться. А сама ступенька шириной в 40 сантиметров, чтобы стопа полностью на нее наступала", - поделился руководитель подрядной организации Анатолий Садовый.