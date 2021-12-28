В Днепре молодые люди устроили полуголые прогулки с пробежками в 10-градусный мороз (видео)

Сразу два подобных случая с "моржами" были сняты жителями Днепра.

На первом ролике видно, как бодрый мужчина вышел на улицу с обнаженным торсом, подошел к одному из деревьев и ударил ствол ногой, тем самым организовав для себя снежный душ.

На вторых кадрах показано, как другой мужчина во время прогулки останавливается, снимает одежду и натирается снегом.

Отмечается, что в этом время столбики термометров показывали под -10 градусов.

В сети высказывают предположение, что "моржи" - физически закаленные мужчины - радуются снежной зиме с крепким морозом и просто жизни.

Видео: в Днепре мужчины с голым торсом прогуливались по улицам в 10-градусный мороз

Между тем, в Днепре 27 декабря был организован благотворительный флешмоб - около 30 молодых парней пробежались по Европейской площади в костюмах Санта Клаусов, одетыми на почти голое тело.

Как передает "Днепр Оперативный", организатор такого действа, местный блогер David.Prank, приглашал к участию не только парней, но и девушек "Снегурочек" - но в итоге на самом мероприятии дамы замечены не были.

Приблизительно три десятка участников забега в трусах проходили дистанцию, надев только шапочку и/или костюм Санта Клауса или Деда Мороза. Собранные деньги организаторы должны направить в один из благотворительных фондов Днепра.

Видео: в Днепре организовали забег парней в трусах и костюмах Санта Клаусов