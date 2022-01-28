В Днепре из-за черной кошки произошла авария: момент попал на видео
В Днепре в Шевченковском районе произошла необычная авария. В частности, там 2 автомобиля столкнулись из-за кошки.
Видео момента аварии опубликовали в Тelegram-канале "Dnepr_Black".
На ролике видно, что один из водителей пытался спасти животное.
Так, авария произошла на улице Паникахи. Там кошка черного цвета резко выбегла на дорогу. Животное испугалось и начало бегать в разные стороны.
Водитель серой легковушки резко затормозил. Однако автомобиль, который был позади, вероятно, не соблюдал дистанцию. Поэтому они столкнулись и остановились посреди дороги.
Однако стоит заметить, что удар был не слишком сильным. К счастью, животное в моменте инцидента не пострадало.
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