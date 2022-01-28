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В Днепре из-за черной кошки произошла авария: момент попал на видео

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Днепр, Пятница 28 января 2022 21:25
В Днепре из-за черной кошки произошла авария: момент попал на видео В Днепре из-за кота произошла авария (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре в Шевченковском районе произошла необычная авария. В частности, там 2 автомобиля столкнулись из-за кошки.

Видео момента аварии опубликовали в Тelegram-канале "Dnepr_Black".

На ролике видно, что один из водителей пытался спасти животное.

Так, авария произошла на улице Паникахи. Там кошка черного цвета резко выбегла на дорогу. Животное испугалось и начало бегать в разные стороны.

Водитель серой легковушки резко затормозил. Однако автомобиль, который был позади, вероятно, не соблюдал дистанцию. Поэтому они столкнулись и остановились посреди дороги.

Однако стоит заметить, что удар был не слишком сильным. К счастью, животное в моменте инцидента не пострадало.

Ранее мы сообщали, что в Днепре женщина бросалась под машины и поплатилась.

Также мы писали, что в Днепре неадекватный мужчина хотел ограбить кафе, но что-то пошло не так.

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