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У Дніпрі через чорну кішку сталася аварія: момент потрапив на відео

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Дніпро, П'ятниця 28 січня 2022 21:25
У Дніпрі через чорну кішку сталася аварія: момент потрапив на відео У Дніпрі через кота сталася аварія (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі в Шевченківському районі сталася незвична аварія. Зокрема, там 2 автомобілі зіткнулися через кішку.

Відео моменту аварії опублікували у Тelegram-каналі "Dnepr_Black".

На ролику видно, що один із водіїв намагався врятувати тварину.

Так, аварія сталася на вулиці Панікахи. Там кішка чорного кольору різко вибігла на дорогу. Тварина злякалася та почала бігати в різні сторони.

Водій сірого легковика різко загальмував. Проте автомобіль, який був позаду, ймовірно, не дотримувався дистанції. Тому вони зіткнулися та зупинились посеред дороги.

Проте варто зауважити, що удар був не надто сильним. На щастя, тварина в моменті інциденту не постраждала.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі жінка кидалася під машини та поплатилася.

Також ми писали, що у Дніпрі неадекватний чоловік хотів пограбувати кафе, але щось пішло не так.

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