В Днепре бойцовские псы набросились на женщину с собачкой: пьяный хозяин просто ушел
В Днепре нетрезвый мужчина выгуливал двух бойцовских псов без поводка и намордников, и они набросились на женщину с собачкой. Та упала на землю и своим телом защищала питомца, получая укусы.
Инцидент снял на видео очевидец, после чего кадры были опубликованы в Telegram-канале "Днепр Оперативный".
Нападение собак на женщину произошло возле станции метро "Покровская".
Как видно на кадрах, женщина на земле склонилась и спрятала лицо, звала на помощь и кричала, надежно укрывая своего домашнего любимца от псов, что пытались его разорвать.
Между тем, хозяин псов бойцовской породы без особого энтузиазма пробовал их отогнать от женщины, но сам с трудом держался на ногах. После нескольких таких попыток мужчина просто развернулся и пошел, хотя одна их собак продолжала кусать женщину.
В итоге двое неравнодушных пинками отогнали собак от несчастной.
По словам очевидцев, псы бросались на людей, а женщину с собачкой погрызли в кровь.
Видео: в Днепре бойцовские псы набросились на женщину с собачкой
Ранее сообщалось, что под Киевом бойцовская собака напала на 7-летнего мальчика, и травмировала ребенка.
Также мы писали, что перед этим в Ровно собака напала на маленькую девочку и вцепилась в лицо.