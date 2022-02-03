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У Дніпрі бійцівські пси накинулися на жінку з собачкою: п'яний господар просто пішов

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Дніпро, Четвер 03 лютого 2022 11:33
У Дніпрі бійцівські пси накинулися на жінку з собачкою: п'яний господар просто пішов Колаж РБК-Україна: у Дніпрі бійцівські пси напали на жінку
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі нетверезий чоловік вигулював двох бійцівських псів без повідка і намордників, і вони накинулися на жінку з собачкою. Та впала на землю і своїм тілом захищала улюбленця, отримуючи укуси.

Інцидент зняв на відео очевидець, після чого кадри були опубліковані в Telegram-каналі "Дніпро Оперативний".

Напад собак на жінку стався біля станції метро"Покровська".

Як видно на кадрах, жінка на землі схилилася і сховала обличчя, кликала на допомогу і кричала, надійно вкриваючи свого домашнього улюбленця від псів, що намагалися його розірвати.

Тим часом господар псів бійцівської породи без особливого ентузіазму пробував їх відігнати від жінки, але сам насилу тримався на ногах. Після кількох таких спроб чоловік просто розвернувся і пішов, хоча одна їх собак продовжувала кусати жінку.

У підсумку двоє небайдужих стусанами відігнали собак від нещасної.

За словами очевидців, пси кидалися на людей, а жінку з собачкою погризли в кров.

Відео: у Дніпрі бійцівські пси накинулися на жінку з собачкою

Раніше повідомлялося, що під Києвом бійцівський собака напав на 7-річного хлопчика, і травмував дитину.

Також ми писали, що перед цим у Рівному собака напав на маленьку дівчинку і вчепився в обличчя.

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