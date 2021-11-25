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Днепр присоединился к Всеукраинской акции "16 дней против насилия"

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Днепр, Четверг 25 ноября 2021 19:00
Днепр присоединился к Всеукраинской акции "16 дней против насилия" Фото: баннер, на котором жители Днепра могут оставить слова поддержки жертвам домашнего насилия (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Днепр присоединился к Всеукраинской акции "16 дней против насилия". На проспекте Дмитрия Яворницкого, возле памятника Александру Полю, был установлен баннер, на котором горожане могут оставить слова поддержки для жертв домашнего насилия и призывы к искоренению проблемы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

"Сегодня мы выступаем за то, чтобы женщины в Днепре жили в безопасном пространстве, имели защиту и возможность обратиться в государственные или негосударственные учреждения, чтобы обезопасить себя и своих детей. Насилие остается актуальной проблемой по всему миру, очень много женщин страдают от насилия и, к сожалению, очень мало из них обращаются за помощью. Это результат того, что в Украине о насилии в семье начали говорить недавно", - рассказала соучредитель общественной организации "Пани Патронесса", психолог Виктория Федотова.

Участникам раздали информационные материалы, а также предлагали сделать фото на фоне баннера и выложить его в соцсети с хештегом #Днепр_против_насилия. Призывы, лозунги и пожелания, написанные на баннере, будут использованы для создания социальной рекламы в Днепре.

"Днепр активно участвует во всех программах ООН по противодействию насилию. В городе работает кризисная комната, шелтеры. А сегодня мы провели большое совещание с директорами школ по предотвращению буллинга", - отметил заместитель городского головы, директор департамента социальной политики Днепровского городского совета Эдуард Подлубный.

Днепр присоединился к Всеукраинской акции &quot;16 дней против насилия&quot;

Как сообщалось, 24 ноября в Днепре открылась выставка "Искусство меняющегося мира. Три столетия японской ксилографии". Выставка продлится до 27 декабря в ARTAREA Dnipro по адресу: Троицкая площадь, 5А.

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