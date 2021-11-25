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Дніпро приєднався до Всеукраїнської акції "16 Днів проти насильства"

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Дніпро, Четвер 25 листопада 2021 19:00
Дніпро приєднався до Всеукраїнської акції "16 Днів проти насильства" Фото: банер, на якому мешканці Дніпра можуть залишити слова підтримки для жертв домашнього насильства (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Дніпро доєднався до Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства". На проспекті Дмитра Яворницького, біля пам'ятника Олександру Полю, встановили банер, на якому містяни можуть залишити слова підтримки для жертв домашнього насильства та заклики щодо викорінення проблеми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

"Сьогодні ми виступаємо за те, щоб жінки в Дніпрі жили в безпечному просторі, мали захист і можливість звернутись до державних або недержавних установ, аби убезпечити себе та своїх дітей. Насильство залишається актуальною проблемою по всьому світу, дуже багато жінок потерпають від насильства і, на жаль, дуже мало з них звертаються по допомогу. Це результат того, що в Україні про насильство в сім’ї почали говорити недавно", - розповіла співзасновниця громадської організації "Пані Патронеса", психолог Вікторія Федотова.

Учасникам роздали інформаційні матеріали, а також пропонували зробити світлину на фоні банера та викласти її у соцмережі з хештегом #Дніпро_проти_насильства. Заклики, лозунги та побажання, які містяни написали на банері, будуть використані для створення соціальної реклами у Дніпрі.

"Дніпро бере активну участь в усіх програмах ООН щодо протидії насильству. У місті працює кризова кімната, шелтери. А сьогодні ми провели велику нараду з директорами шкіл щодо запобігання булінгу", - зазначив заступник міського голови, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Едуард Підлубний.

Дніпро приєднався до Всеукраїнської акції &quot;16 Днів проти насильства&quot;

Як повідомлялося, 24 листопада у Дніпрі відкрилася виставка "Мистецтво мінливого світу. Три сторіччя японської ксилографії". Виставка триватиме до 27 грудня у ARTAREA Dnipro за адресою: Троїцька площа, 5А.

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