На дне Черного моря обнаружили кладбище кораблей: им более 2500 лет (фото)

Кладбище кораблей обнаружили исследователи из Центра морской археологии Саутгемптонского университета. К основной миссии Black Sea Map поиск кораблей не относился, ученые изучали изменение уровня воды и воздействие этих изменений на древних людей.

Корабли обнаружили около акватории Черного моря в Болгарии, и исследователи объединили свои усилия с Болгарским институтом археологии и центром подводной археологии.

Для обследования кораблей применили дистанционно управляемые аппараты ROV, которые по сути фотографировали то, что видели глубоко на дне.

Полученные снимки показали, что на дне моря находится 60 кораблей. Некоторые из них хорошо сохранились.

Также можно рассмотреть некоторые вещи на кораблях очень детально. Это мачты, луки, гравированное декорированное дерево. По версии исследователей, корабли принадлежат разным эпохам – Римской, Византийской и Османской.

Ученые объясняют, что корабли сохранились благодаря химическому составу Черного моря. На дне вода практически без кислорода. А значит, там нет морской живности, которая кормилась бы останками кораблей. Поэтому на них сохранилась даже резьба на дереве.

Точное местонахождение группа исследователей держит в секрете, чтобы защитить их от искателей приключений и мародеров. Однако некоторые данные о найденных суднах исследователи все-таки рассказали.

Black Sea MAP