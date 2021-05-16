Дмитрий Карпачев рассказал молодым родителям, как перестать материться при детях

Как говорит сама молодая мама, она не стесняется материться при 5-месячном сыне, поскольку считает, что малыш ее просто не понимает.

Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии отметил: за чистотой речи родителям стоит начать следить, когда ребенку исполнится семь месяцев.

Как утверждает Карпачев, именно в этом возрасте у детей начинает формироваться понимание речи. К этому времени значение имеют тембр, громкость голоса и эмоциональный посыл.

Однако психолог советует вовсе отказаться от употребления нецензурной лексики.

"Я советовал бы не употреблять нецензурную лексику и раньше, ведь вряд ли вы измените свои привычки за один день, когда ребенку исполнится семь месяцев", - резюмировал ведущий "Супермамы".