Дмитрий Быков в больнице: россияне излились желчью

Россияне радуются тому, что Дмитрий Быков попал в больницу
Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе. Писатель, критик и публицист был госпитализирован в палату интенсивной терапии 22-й больницы с подозрением, как писали росСМИ, на инсульт.
В то же время, по словам коллеги Быкова, известного журналиста Алексея Венедиктова, ему врачи рассказали, что "никакого инсульта у Дмитрия нет, и подозрения на инсульт нет".
Дмитрий Быков (фото: vk.com/dlbykov)
Подтвердили эту информацию врачи и изданию "Медиакорсеть". На данный момент медики продолжают обследовать писателя, проводится искусственная вентиляция легких.
"По предварительным данным, Дмитрия Быкова госпитализировали еще накануне с отеком мозга: у него сахарный диабет, гипертония, переутомление", - пишет ресурс.
Пользователи сети выражают поддержку Дмитрию Быкову, который поддерживает незаконно удерживаемого в России режиссера Олега Сенцова, и выступает против политики Кремля по отношению к Украине.
Но есть россияне, которые изливаются желчью по поводу госпитализации своего талантливого знаменитого соотечественника.
"Так отчаянно ненавидел Россию, что загремел на больничную койку. Вот уж в отношении кого врачебная ошибка со смертельным исходом более чем допустима", - злорадствует Сергей Сивков.
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"Посеянное зло всегда возвращается бумерангом. Ничего ему не желая, надеюсь, он больше не будет ездить по моей стране с враньем, пропагандой и отчасти реабилитацией фашизма (и их приспешников) и перекручиванием истории", - написал в соцсети Андрей Долгишин.
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"Полониевый новичок", - типа пошутил Дмитрий Сопунович.
"Я всегда говорила, что Быков - больной на голову... Не зря же говорят, что "если Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум"... Это как рах про Быкова. Много русофобии у него", - написала Татьяна Курындина.
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"Очисти Россию и Землю от себя! Мы тебя очень просим!" - пишет Ирина Павлова.
"А что, это "существо" действительно писатель, да еще и журналист? А я почему-то считал, что просто животное... Как и Венедиктов, между прочим..." - прокомментировал Валерий Литвиненко.
Но многие люди желают Быкову скорейшего выздоровления.
Добавим, что по информации приближенных к Быкову людей, первичный диагноз писателя - энцефалопатия.
Также, по информации источника, писателю стало плохо еще на подлете к Уфе. При этом сигнал о помощи поступил с борта лайнера во вторник в 12:33, но приземлился самолет только через полчаса. Таким образом, Быкову не оказывали помощь почти 40 минут.
Дмитрий Быков (фото: vk.com/dlbykov)
"К врачам он попал в возбужденном состоянии, размахивая руками. ЭКГ сделали с большим трудом, держали 5 человек. После его отправили в больницу", - рассказал источник.
Напомним, 16 апреля во Львове умер знаменитый украинский диссидент и один из лидеров национального движения.