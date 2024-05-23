Дизайнери розповіли, який предмет меблів обов'язково повинний бути у кожному будинку

Кушетки є одним із найбільш гнучких і корисних предметів меблів, які можна мати у своєму домі. Їх можна використовувати, як додаткове місце для відпочинку, сидіння та зберігання речей, а також вони ніколи не виходять з моди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart .

Різниця між кушеткою та диваном

Зараз кушетки представлені в широкому діапазоні стилів, що дозволяє легко інтегрувати їх у ваш інтер’єр.

За словами дизайнера Шані Кор, кушетка - це предмет меблів, який можна використовувати для сну, сидіння чи відпочинку.

Попри те, що кушетка та диван схожі та мають деякі однакові функції, вони не обов’язково взаємозамінні. Диван, як правило, складається з трьох подушок, а кушетка призначена для відпочинку, і багато з них не мають спинки.

У гнучкому просторі добре мати предмет меблів, який може бути багатоцільовим. Якщо у вас є кімната для гостей, то кушетка є розумним вибором для економії місця.

Також такі меблі є чудовим доповненням до дитячих кімнат.

Кушетка (фото: marthastewart.com)

Поради щодо розміщення кушетки у домі

Розміри

Хоча кушетки зазвичай не займають стільки місця, скільки диван, вони все одно можуть бути великими.

Обов’язково виміряйте свій простір, залишаючи місце навколо кушетки. Деякі мають більші рами, ніж інші, тому займають більше місця. Виберіть таку, яка буде покращувати функціональність, не займаючи всю кімнату.

Матеріали та конструкція

Як і будь-який інший предмет меблів, матеріали та спосіб виготовлення кушетки відіграють ключову роль у її зовнішньому вигляді, а також у довговічності.

Деякі можуть бути зроблені з дерева, а інші - з металу. Якщо вам потрібен додатковий простір для зберігання, зверніть увагу на кушетку з вбудованими ящиками.

Розміщення

Подумайте, де ви хочете розмістити кушетку і як вона впишеться в ваш декор. Багато хто розміщує її у вітальні перед вікнами, які виходять на задній ґанок. Тому, лягаючи на кушетку, ви отримуєте унікальний вид на природу

Дизайнери зазначили, що кушетки поза часом, і в повсякденному середовищі вони відрізняються від дивану та створюють унікальний елемент у простір.