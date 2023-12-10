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Дивіться, як виглядають наші захисники на позиціях та у бліндажу з гірляндами. Кадри вражають (фото)

Що відбувається на фронті (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Фотографи Владислава та Костянтин Ліберови показали кадри, зроблені з листопада по грудень. На них ви можете побачити райдугу над посадкою у Донецькій області та обличчя тих, хто захищає нас на фронті.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), нові фото Ліберови показали на своїй сторінці в Instagram.

Райдуга над посадкою

На першій світлині фотографам вдалося зафіксувати неймовірний момент. В небі здіймається райдуга над розбитою посадкою в Донецькій області. 

Посадка на Донеччині (фото: instagram.com/libkos)

Військові вирушили на позиції

На ще одному фото танкісти 28 бригади їдуть на бойові позиції. В Україні вже випав сніг, почалися морози. І це особливо відчувають наші захисники, які перебувають на фронті.

Що відбувається на фронті (фото: instagram.com/libkos)

 Небо та Бахмут

Усі знають, що Бахмут - один з найгарячіших напрямків. Небо там не таке, як в інших містах. Біля нього усе буквально горить. І небо над військовими стає червоно-білим від заграви.


Боєць 92 бригади під Бахмутом (фото: instagram.com/libkos)

Що відчувають діти

Ліберови показали, як дитина ховалася та відпочивала у коридорі під час найбільш потужної атаки Києва дронами. У квартирі, де мешкає дитина, вибило вікна. А брата дівчинки поранило, це сталося на її очах.


Дівчинка у Києві (фото: instagram.com/libkos)

"Гепард" на полюванні

Також фотографи показали бойову машину ППО "Гепард". Світлину було зроблено у Київській області.


"Гепард" під час чергування.(фото: instagram.com/libkos)

Фото, від якого стикається серце

На ще одній світлині можна побачити покинуте поле соняшників по дорозі на Авдіївку. 


Поле під Авдіївкою (фото: instagram.com/libkos)

ППО на Київщині

На цьому фото можна побачити тих, хто захищає небо. На світлині - оператор ППО "Avenger" на Київщині під час чергування.


ППО "Avenger" (фото: instagram.com/libkos)

Танкісти на фронті

Ліберови також показали, як танкісти 28 бригади в снігопад рушають на бойові позиції. Навіть у холод військові мужньо боронять країну.


Захисники України (фото: instagram.com/libkos)

Новий рік у бліндажі

Бліндаж, прикрашений новорічними гірляндами, який зображено на фото, викликає сум та біль. А ще ця світлина найбільше вразила коментаторів. На ній, як пишуть у мережі, можна побачити важливий меседж - війна триває.

Гірлянда у бліндажі (фото: instagram.com/libkos)

Нагадаємо, раніше прикордонники показали відео знищення позицій росіян біля Куп'янська.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що військовий зробив потужну заяву про ялинки та скандали.

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