Дивіться, як незабаром зміниться одна із центральних площ Львова: візуалізація

У Львові планують провести реконструкцію площі князя Святослава, що поблизу центру Львова. Там пропонують побудувати перший у місті дворівневий підземний паркінг, а також офісно-житловий комплекс. Але поки це лише наміри, бо проект потребує затвердження детального плану території та видачі містобудівних умов та обмежень.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання Zaxid.net.
Візуалізацію проєкту розробила компанія PRAUD. Архітектори пропонують збудувати паркінг, що зможе вмістити 200 автомобілів і складатиметься із двох рівнів. Один із них буде призначений для громадського використання. Другий - буде в управлінні міста.
Цей підземний паркінг також буде функціонувати як бомбосховище. Він зможе вмістити майже 3000 людей.
"Нам би вистачило й одного рівня, але навколо - катастрофа з парковкою. Тож створюємо прецедент в центральній частині міста", - заявив директор компанії PRAUD Марко Ткач.
Також архітектори пропонують збудувати на площі князя Святослава офісно-житловий комплекс із невеликим апарт-готелем. 60% площі комплексу буде відведена під житло. Споруда буде заввишки близько 18 м, тому не псуватиме історичну панораму міста та вдало доповнить архітектурний ансамбль.
"На першому поверсі планується комерція: заклади харчування, салони краси, офіси, велика стоматологічна клініка. Також думаємо про невеликий апарт-готель, де можна буде придбати повністю готовий номер і за допомогою нашого оператора здавати в оренду", - додав Ткач.
Також у новому комплексі передбачається створення вільного простору за рахунок відступу від дороги біля вулиці Ярослава Мудрого. Завдяки цьому утвориться громадська зона площею понад 1 500 кв. м.
"Тут будуть лавки, літні майданчики, дерева. Ідея полягає в тому, щоб люди могли тут зустрітися, щоб площа була корисною для дорослих і дітей. Те, що інші навіть не проектують, ми зробимо відкритим для всіх", - наголосив Ткач.
Раніше ми писали про те, як може виглядати площа Міцкевича у Львові після реконструкції.
Переглядайте також фото, як виглядає цьогорічна ялинка у Львові.