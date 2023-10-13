Дивіться, як виглядає знаменитий 900-річний дуб Києва, і де він знаходиться

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Що відомо про старий дуб Києва

Дерево знаходиться в пансіонаті "Жовтень" у Кончі-Заспі. Дуб названо ім'ям німецького художника XV-XVI століття М. Грюневальда, який малював казкові та фантастичні дерева.

Дуб має велике дупло, де раніше розводили багаття, від чого дерево значно постраждало. Обхват його ствола 7 метрів, а висота 20 метрів.

З 2009 року проводяться заходи щодо лікування та збереження дерева. У 2010 році дуб Грюневальда став призером Всеукраїнського конкурсу "Національне дерево України", посівши І місце у номінації "Естетично цінне дерево України".

Дуб Грюневальда охороняється законом (фото: ru.wikipedia.org)