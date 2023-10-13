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Дивіться, як виглядає знаменитий 900-річний дуб Києва, і де він знаходиться

Київ, П'ятниця 13 жовтня 2023 12:45
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Дивіться, як виглядає знаменитий 900-річний дуб Києва, і де він знаходиться Фото: Який вигляд має найстаріший дуб Києва (ru.wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Найстарішим деревом Києва вважається дуб Грюневальда, якому налічується 900 років.

Як він виглядає і де знаходиться, читайте на Styler нижче.

У матеріалі була використана інформація із сайту Wikipedia.org.

Що відомо про старий дуб Києва

Дерево знаходиться в пансіонаті "Жовтень" у Кончі-Заспі. Дуб названо ім'ям німецького художника XV-XVI століття М. Грюневальда, який малював казкові та фантастичні дерева.

Дуб має велике дупло, де раніше розводили багаття, від чого дерево значно постраждало. Обхват його ствола 7 метрів, а висота 20 метрів.

З 2009 року проводяться заходи щодо лікування та збереження дерева. У 2010 році дуб Грюневальда став призером Всеукраїнського конкурсу "Національне дерево України", посівши І місце у номінації "Естетично цінне дерево України".

Дивіться, як виглядає знаменитий 900-річний дуб Києва, і де він знаходитьсяДивіться, як виглядає знаменитий 900-річний дуб Києва, і де він знаходитьсяДивіться, як виглядає знаменитий 900-річний дуб Києва, і де він знаходитьсяДивіться, як виглядає знаменитий 900-річний дуб Києва, і де він знаходитьсяДуб Грюневальда охороняється законом (фото: ru.wikipedia.org)

Дивіться, як виглядав центр Києва у 60-х роках.

Раніше ми ділилися рідкісними фото Києва, зробленими 100 років тому.

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