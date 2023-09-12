"Дивиться і тихенько плаче: українців зворушило фото хлопчика біля стели братові, який загинув на фронті

Військовий Єгор Муха з міста Рівного загинув на фронті, йому було лише 19 років. Знімок хлопчика, який плаче біля стели пам'яті з фотографією старшого брата, зворушив мережа.
Як відреагували користувачі на зворушливе фото - читайте нижче.
Молодший брат Єгора Мухи сидів на бруківці перед його фотографією, він поклав голову на коліна та затулився руками.
Молодший брат приходить до старшого брата, якому було 19 років! І він сидить, дивиться і просто тихенько плаче", - підписав фото в Instagram один із користувачів.
Брат Єгора Мухи, який сидить біля його стели пам'яті з фотографією (фото: instagram.com/prikolno.podpisan84)
Хлопчика звати Вались. У коментарях користувачі зазначають, що Єгор для нього був більше, ніж просто старший брат. До того ж українці зазначають, що часто бачать хлопчика біля стели.
Багато інтернет-користувачі не змогли стримати емоцій:
Єгор Муха з позивним "Грін" народився у місті Рівне. Він здобув фах помічника машиніста тепловоза та електровоза у Козятинському міжрегіональному ВПУ залізничного транспорту.
Спершу Єгор служив на кордоні. У 18 років він став командиром взводу. Хлопець хотів перевестися в іншу військову частину, аби бути у зоні бойових дій.
Тому хлопець почав займався спортом, качався, бігав на п’ятий поверх з гирею та слідкував за харчуванням. Однак, перевели хлопця лише за четвертим разом.
Єгор вступив до військової частини підрозділу "Вовки Да Вінчі".
Загинув 19-річний старший солдат Єгор Муха 20 травня при виконанні бойового завдання в районі селища Хромове у Донецькій області.
Раніше ми повідомляли, що у бою за Україну загинув учасник "Х-фактору", якому був лише 21 рік.
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