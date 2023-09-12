"Дивиться і тихенько плаче: українців зворушило фото хлопчика біля стели братові, який загинув на фронті

Військовий Єгор Муха з міста Рівного загинув на фронті, йому було лише 19 років. Знімок хлопчика, який плаче біля стели пам'яті з фотографією старшого брата, зворушив мережа.

Як відреагували користувачі на зворушливе фото - читайте нижче .

Що зображено на фото

Молодший брат Єгора Мухи сидів на бруківці перед його фотографією, він поклав голову на коліна та затулився руками.

Молодший брат приходить до старшого брата, якому було 19 років! І він сидить, дивиться і просто тихенько плаче", - підписав фото в Instagram один із користувачів.

Брат Єгора Мухи, який сидить біля його стели пам'яті з фотографією (фото: instagram.com/prikolno.podpisan84)

Хлопчика звати Вались. У коментарях користувачі зазначають, що Єгор для нього був більше, ніж просто старший брат. До того ж українці зазначають, що часто бачать хлопчика біля стели.

Багато інтернет-користувачі не змогли стримати емоцій:

Сьогодні бачила його. Я ледве стримала сльози

Боже, як боляче

Просто розривається серце від такого

Яка ціна за свободу

Серце болить від такого

Ми всі повік у боргу перед нашими захисниками

Що відомо про Єгора Муху

Єгор Муха з позивним "Грін" народився у місті Рівне. Він здобув фах помічника машиніста тепловоза та електровоза у Козятинському міжрегіональному ВПУ залізничного транспорту.

Спершу Єгор служив на кордоні. У 18 років він став командиром взводу. Хлопець хотів перевестися в іншу військову частину, аби бути у зоні бойових дій.

Тому хлопець почав займався спортом, качався, бігав на п’ятий поверх з гирею та слідкував за харчуванням. Однак, перевели хлопця лише за четвертим разом.

Єгор вступив до військової частини підрозділу "Вовки Да Вінчі".

Загинув 19-річний старший солдат Єгор Муха 20 травня при виконанні бойового завдання в районі селища Хромове у Донецькій області.

Єгор Муха загинув на фронті (фото: twitter.com/VovkyDaVinchi)