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"Смотрит и тихонько плачет: украинцев растрогало фото мальчика возле стелы брату, погибшему на фронте

Вторник 12 сентября 2023 12:55
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"Смотрит и тихонько плачет: украинцев растрогало фото мальчика возле стелы брату, погибшему на фронте Сеть растрогало фото мальчика у стелы брату (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Военный Егор Муха из города Ровно погиб на фронте, ему было всего 19 лет. Снимок мальчика, плачущего возле стелы памяти с фотографией старшего брата, растрогал сеть.

Как отреагировали пользователи на трогательное фото - читайте ниже.

Что изображено на фото

Младший брат Егора Мухи сидел на брусчатке перед его фотографией, он положил голову на колени и закрылся руками.

"Младший брат приходит к старшему брату, которому было 19 лет! И он сидит, смотрит и просто тихонько плачет", - подписал фото в Instagram один из пользователей.

&quot;Смотрит и тихонько плачет: украинцев растрогало фото мальчика возле стелы брату, погибшему на фронте

Брат Егора Мухи, сидящий у его стелы памяти с фотографией (фото: instagram.com/prikolno.podpisan84)

Мальчика зовут Вались. В комментариях пользователи отмечают, что Егор для него был больше, чем просто старший брат. К тому же украинцы отмечают, что часто видят мальчика возле стелы.

Многие интернет-пользователи не смогли сдержать эмоций:

  • Сегодня видела его. Я едва сдержала слезы
  • Боже, как больно
  • Просто разрывается сердце от такого
  • Какая цена за свободу
  • Сердце болит от такого
  • Мы все век в долгу перед нашими защитниками

Что известно о Егоре Мухе

Егор Муха с позывным "Грин" родился в городе Ровно. Он получил специальность помощника машиниста тепловоза и электровоза в Казатинском межрегиональном ВПУ железнодорожного транспорта.

Сначала Егор служил на границе. В 18 лет он стал командиром взвода. Парень хотел перевестись в другую воинскую часть, чтобы быть в зоне боевых действий.

Поэтому парень начал заниматься спортом, качался, бегал на пятый этаж с гирей и следил за питанием. Однако, перевели парня только в четвертый раз.

Егор вступил в воинскую часть подразделения "Вовки Да Вінчі".

Погиб 19-летний старший солдат Егор Муха 20 мая при выполнении боевого задания в районе поселка Хромово в Донецкой области.

&quot;Смотрит и тихонько плачет: украинцев растрогало фото мальчика возле стелы брату, погибшему на фронтеЕгор Муха погиб на фронте (фото: twitter.com/VovkyDaVinchi)

Ранее мы сообщали, что в бою за Украину погиб участник "Х-фактора", которому был всего 21 год.

Также мы писали, что на фронте погиб известный журналист Дмитрий Рыбаков.

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