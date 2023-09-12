"Смотрит и тихонько плачет: украинцев растрогало фото мальчика возле стелы брату, погибшему на фронте
Военный Егор Муха из города Ровно погиб на фронте, ему было всего 19 лет. Снимок мальчика, плачущего возле стелы памяти с фотографией старшего брата, растрогал сеть.
Как отреагировали пользователи на трогательное фото - читайте ниже.
Что изображено на фото
Младший брат Егора Мухи сидел на брусчатке перед его фотографией, он положил голову на колени и закрылся руками.
"Младший брат приходит к старшему брату, которому было 19 лет! И он сидит, смотрит и просто тихонько плачет", - подписал фото в Instagram один из пользователей.
Брат Егора Мухи, сидящий у его стелы памяти с фотографией (фото: instagram.com/prikolno.podpisan84)
Мальчика зовут Вались. В комментариях пользователи отмечают, что Егор для него был больше, чем просто старший брат. К тому же украинцы отмечают, что часто видят мальчика возле стелы.
Многие интернет-пользователи не смогли сдержать эмоций:
- Сегодня видела его. Я едва сдержала слезы
- Боже, как больно
- Просто разрывается сердце от такого
- Какая цена за свободу
- Сердце болит от такого
- Мы все век в долгу перед нашими защитниками
Что известно о Егоре Мухе
Егор Муха с позывным "Грин" родился в городе Ровно. Он получил специальность помощника машиниста тепловоза и электровоза в Казатинском межрегиональном ВПУ железнодорожного транспорта.
Сначала Егор служил на границе. В 18 лет он стал командиром взвода. Парень хотел перевестись в другую воинскую часть, чтобы быть в зоне боевых действий.
Поэтому парень начал заниматься спортом, качался, бегал на пятый этаж с гирей и следил за питанием. Однако, перевели парня только в четвертый раз.
Егор вступил в воинскую часть подразделения "Вовки Да Вінчі".
Погиб 19-летний старший солдат Егор Муха 20 мая при выполнении боевого задания в районе поселка Хромово в Донецкой области.
Егор Муха погиб на фронте (фото: twitter.com/VovkyDaVinchi)
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