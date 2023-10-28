Дивіться, як виглядає українка, яка представляє нашу країну на конкурсі краси: ефектні фото

Запоріжанка Олена Бринза представляє Україну на престижному міжнародному конкурсі краси Ms Universe TCP в США. За звання найгарнішої жінки змагається 20 представниць із різних країн.
Ефектними фото українки, яка представляє нашу країну, ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку Бринзи в Instagram.
Конкурс триватиме до 28 жовтня, оголошення результатів відбудеться 29 жовтня. Цьогоріч за головну корону змагається 20 представниць із різних куточків світу.
"Для мене це більше, ніж просто змагання - це можливість проявити себе, показати свою унікальність та виразити свою особистість та долучитись до добрих справ поза межами нашої країни. Цей конкурс надихає мене бути кращою версією себе, рости та розвиватися", - заявила Олена.
Олена Бринза - організаторка соціальної інформаційної акції проти домашнього насилля "Говорити, щоб жити".
Олена використовує свою публічність для підняття важливої проблеми. Вона демонструє, що кожна людина, незалежно від свого статусу чи популярності, має можливість боротися з проблемою насильства у сім'ї та сприяти змінам у суспільстві.
Зазначимо також, що Олена долучається і до організацій заходів зі збору коштів для допомоги ЗСУ.
Раніше ми писали про те, що на конкурсі краси розгорівся скандал навколо українки, яка потисла руку росіянці.
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