Дивіться, як виглядає українка, яка представляє нашу країну на конкурсі краси: ефектні фото

У конкурсі змагаються 20 представниць із різних країн

Конкурс триватиме до 28 жовтня, оголошення результатів відбудеться 29 жовтня. Цьогоріч за головну корону змагається 20 представниць із різних куточків світу.

"Для мене це більше, ніж просто змагання - це можливість проявити себе, показати свою унікальність та виразити свою особистість та долучитись до добрих справ поза межами нашої країни. Цей конкурс надихає мене бути кращою версією себе, рости та розвиватися", - заявила Олена.

Результати конкурсу оголосять 29 жовтня (фото: Instagram.com/Олена Бринза)

Українська красуня виступає проти домашнього насилля

Олена Бринза - організаторка соціальної інформаційної акції проти домашнього насилля "Говорити, щоб жити".

Олена використовує свою публічність для підняття важливої проблеми. Вона демонструє, що кожна людина, незалежно від свого статусу чи популярності, має можливість боротися з проблемою насильства у сім'ї та сприяти змінам у суспільстві.

Зазначимо також, що Олена долучається і до організацій заходів зі збору коштів для допомоги ЗСУ.

Олена представляє Україну (фото: Instagram.com/Олена Бринза)