Дівчина завдяки ходьбі неймовірно схудла та її не впізнати на фото: скільки кроків вона проходила
Жінка продемонструвала свою дивовижну трансформацію. Вона кардинально схудла більше ніж за рік, виконуючи тільки одне фізичне навантаження. Мова про ходьбу.
Скільки ж кроків вона щоденно проходила, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Скільки кроків проходила дівчина?
Сеаллах Беннетт, яка живе в Ліверпулі, поділилася фото до та після на в соцмережі X, показуючи себе в тому самому місці та вбранні, але з 13-місячним інтервалом між двома зображеннями. Вона розкрила секрет своєї вражаючої зміни ваги.
Виявляється, схуднути допомогла дівчині ходьба та тренування.
"Я проходжу 10-12 тисяч кроків на день. Також я тренуюся 4 рази на тиждень, поєднуючи біг, пілатес і плавання, а нещодавно додано тренування з обтяженнями", - розповіла вона.
Дівчина схудла за рік, завдяки ходьбі (Скриншот)
Національна служба охорони здоров’я вже давно виступає за користь ходьби для здоров’я, припускаючи, що хоча багато хто прагне зробити 10 000 кроків на день, важливий темп.
Ходьба - це просто, безкоштовно та один із найпростіших способів стати більш активними, схуднути та стати здоровішим. Організація охорони здоров’я підкреслює, що швидка ходьба може значно підвищити витривалість, спалити калорії та сприяти здоров’ю серцево-судинної системи.
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