Дітям потрібні любов батьків та родинний затишок: фонд Ахметова відвідав інтернати Чернігівської області

Завдяки програмі вже понад 10 тисяч дітей знайшли нові родини. Анкети, які буде розміщено на сайті Фонду Ріната Ахметова, сприятимуть всиновленню дітлахів. Цього разу команда побувала на Чернігівщині.

Лідія Талалай, в.о. генерального директора Прилуцького дитячого будинку дитини "Надія", наголосила на важливості такої роботи:

"Необхідно оновлювати фотографії в анкетах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти підростають та змінюються, а у кандидатів в усиновлювачі будуть запити на актуальні фотографії, що відповідають віку дитини. А створення відеосюжетів про дітей, які чекають на маму й тата, збільшують шанси на влаштування дитини в сім’ю. Це має позитивно вплинути на процент усиновлення дітей. У кандидатів буде можливість не лише побачити як виглядає дитина, а як вона поводиться, який у неї розвиток, як посміхається та які в неї вподобання", - зазначила Талалай.

Валентина Проценко, директорка КЗ "Удайцівський навчально-реабілітаційний центр", підкреслила, що кожна дитина потребує виховання у родині.

"Оновлення фотографій - це дуже важливо, для того, щоб кандидати в усиновлювачі мали повну, достовірну та актуальну інформацію щодо дитини на момент звернення. У нашому закладі діти забезпечені всім необхідним, їм тут добре, але їм потрібні любов батьків та родинний затишок. Тут вони тимчасово – до досягнення повноліття, але потім їм теж потрібні підтримка та допомога дорослих, бо вони все ще залишаються дітьми. Дуже хочеться, щоб кожна дитина зростала у родині, де про неї будуть піклуватися та любити", - підкреслила вона.

З початком повномасштабної війни оновлення анкет дітей-сиріт стало неможливим, однак українців дедалі більше цікавила тема усиновлення. Тож у 2023 році команда Фонду Ріната Ахметова попри виклики та перешкоди однією з перших відновила роботу зі створення відеоанкет для дітей-сиріт. Команда й надалі шукатиме можливості для збирання та оновлення таких даних задля кращого життя у щасливій родині для кожної дитини.

Після експедицій до інтернатних установ анкети дітей будуть опубліковані на сайті Фонду Ріната Ахметова https://bit.ly/3VI26HK

За 18 років за програмою "Рінат Ахметов — Дітям" різнобічну підтримку отримали понад 5 млн дітей України.