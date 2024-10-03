Діти по всьому світу захопилися новою небезпечною розвагою: що таке хаффінг або хромінг

Що таке хаффінг або хромінг

За словами медиків, хаффінг або хромінг - це вдихання пар токсичних побутових речовин. Задля ефекту, який нагадає наркотичний, підлітки використовують рідину для зняття лаку, перманентні маркери, аерозольні дезодоранти. Тренд набирає особливої популярності серед молоді, які шукають легкодоступні альтернативи забороненим наркотикам.

Згідно з даними Управління з боротьби зі зловживання психоактивними речовинами та психічним здоров'ям США, у 2023 році близько 564 000 у віці від 12 до 17 років вживали різноманітні інгалянти, а ще значно більше, ніж у 2022 році.

Швидке поширення цього тренду відбувається завдяки соцмережам. Аналітики вивчили відеоконтент підлітків і зазначили, що зі 109 відео про хромінг 39% авторів були неповнолітніми, ще 26% - студенти, 22% - молоді люди.

Чому хромінг став популярним та які можуть бути наслідки

Вдихання токсичних речовин викликає в організмі короткий стан ейфорії, схожий на стан після вживання наркотичних препаратів. Це створює високий потенціал для повторного використання та звикання.

"Наше дослідження підкреслює, наскільки підлітки вразливі до тенденцій у соціальних мережах і до однолітків, які можуть вплинути на їхню участь та поширення ризикованої поведінки", - зазначає одна з авторок дослідження Кеерті Крішна.

Найпоширенішими предметами, які використовують підлітки, були:

Маркери

Повітряна ганчірка

Фарби

Бензин

Спрей-дезодорант

Лак для волосся

У половині роликів, які вивчали аналітики, згадується повторне вживання або звикання. Ще одна тенденція, яка з'явилася серед молоді - вдихати диспенсери закису азоту, щоб відчути ейфорію.

Медики наголошують, що навіть короткий стан ейфорії після вдихання токсичних речовин, може викликати серйозні наслідки для здоров'я, включаючи ураження мозку, серця, легень, нирок та інших органів. Крім того, хромінг може призвести до залежності та навіть смерті.

"У користувачів може розвинутися сонливість, запаморочення, невиразна мова, і вони можуть стати невпевненими на ногах, що призводить до підвищеного ризику падінь. Також можуть бути нудота та блювання", - розповіла доктор медичних наук Ханна Хейз.

Вона додала, що небезпечне захоплення може викликати порушення серцевого ритму та судоми, а ще - зупинити дихання.

На що батькам варто звернути увагу

Медики також радять звернути увагу на поведінку дітей, наприклад, якщо дитина раптом почала купувати лаки для нігтів, але не користується ними, біля комп'ютера стоїть більше однієї банки зі спеціальними ганчірками.

"Шукайте речі, які змінюються, і речі навколо будинку, які були там, а потім раптом їх не стало", - радять експерти.

Також варто слідкувати за використанням соціальних мереж та намагатися запобігати випадкам, коли дитина може отримати шкідливий вплив. Ну і наостанок - варто поговорити з дитиною та пояснити їй наслідки використання небезпечних речовин.