Діти-переселенці у Запоріжжі отримали новорічні привітання та подарунки від Фонду Ахметова

Юні гості свята зустрілися зі Святим Миколаєм та Янголом, співали, танцювали, читали вірші, брали участь у захопливих іграх та конкурсах.

"Мені тут дуже сильно подобається. Тут дуже гарна ялинка і Святий Миколай", - поділилася восьмирічна Домініка з Мелітополя, яка прийшла на свято разом із трьома сестричками.

Кожен з дітей, які святкували разом із Фондом, мріє про важливе для себе. Ті, хто молодше, розповідають про бажані подарунки. Діти старшого віку чекають на омріяну Перемогу. Батьки діляться історіями про те, як війна змінила життя їхніх родин, та дякують за чудове свято.

"У черговий раз Фонд Ріната Ахметова порадував нас, організувавши неймовірне свято для нашої малечі: музика, аніматори, веселі ігри, дитячий сміх, солодощі. Це такі емоції! Ми дуже вдячні Рінату Ахметову та його команді за таку важливу для України в цей час діяльність, особливо для прифронтової зони, де щодня у нас тривоги, сирени, вибухи... Велике спасибі", - передає мама Мар’яна з Бердянська.

Новорічна акція "Рінат Ахметов - Дітям", у якій взяли участь вже понад мільйон хлопців та дівчат, - це традиція добра і допомоги довжиною у понад два десятиліття. У рамках Акції фонд проводить святково-пізнавальні заходи для дітей, які найбільше потребують підтримки.

"Ми вітаємо дітей-переселенців, дітей з інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу; дітей, які пройшли реабілітацію після поранення; а також діточок, які втратили батьків на війні. Протягом року Фонд реалізовує освітні, оздоровчі, психологічні проєкти для дітей, які спрямовані на реабілітацію, а також підвищення морального духу. Адже вкрай необхідно в такий важкий для країни час підтримувати наших дітей та вселяти віру в власні сили", - підкреслює Оксана Іщук, керівник проєктів Фонду Ріната Ахметова.