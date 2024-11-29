"Діти описують пекло": інтерв’ю з Христею Храновською у проєкті Музею "Голоси Мирних"

Христя Храновська - відома меценатка, яка реалізувала чимало соціальних, освітніх та культурних ініціатив. Серед останніх - створення пересувної виставки "Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей". Модерувала бесіду Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня Наглядової ради фонду.

Виставка вже відбулася в 6 містах Європи та у 2 містах в США. В її основі - щоденники 14 дітей від 7 до 16 років із різних регіонів України. Ніхто не очікував, що занотовані дітьми думки про війну, використані у проєкті, стануть потужним дипломатичним інструментом. Фрагменти его-документів цитувалися на Генеральній асамблеї ООН.

"Мета проєкту - показати міжнародній спільноті той біль, який переживає молоде покоління українців. Розказати про все їхніми словами, діями та вчинками, які вони фіксують. Виставка називається “Щоденники війни: нерозказані історії українських дітей”, але це не лише щоденники, а й відеозаписи, малюнки, артефакти загиблих батьків", – пояснює Христя Храновська.

Вона наголосила, що світ не до кінця розуміє, що переживають українці кожного дня.

"Люди не усвідомлюють масштаб жаху. Відтак місія проєкту — показати міжнародній спільноті, як під час війни живуть українці. Діти ж у своїх щоденниках описують пекло, розповідають про недитячі пережиті емоції дуже просто, незаангажовано", - додає меценатка.

Ідея створити проєкт виникла у Христі під впливом фільму "Щоденник Анни Франк". Ця історія розгорталася 80 років тому, і вона досі вражає драматизмом. Українські ж діти переживають те саме прямо зараз, й світ про це повинен знати.

Христя поділилася історіями дітей, які передавали для виставки свої записи, малюнки й речі загиблих батьків: жетони та телефони, листи, написані для батьків на фронті. Діти надавали ці речі з проханням показати їх світові, щоб розказати про жертви їхніх близьких.

"Коли дитина віддавала щоденник чи річ загиблого батька, я запитувала: "Чи точно ви хочете це зробити?" І діти відповідали: "Так, я хочу, щоб про мого тата знав весь світ". Це величезна відповідальність для нас", - розповідає меценатка.

І додає, що проєкт "Щоденники війни" демонструє важливість документування трагедій для збереження пам’яті. Він допомагає світові зрозуміти реалії війни через особисті історії дітей, які живуть у її тіні.

Наталія Ємченко також наголошує на важливості документування особистого досвіду війни.

"Музей "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова вже зібрав понад 120 000 свідчень, у тому числі й щоденників. В нас є щоденники з Маріуполя, які за своєю силою дорівнюють свідченням Анни Франк", - підкреслила Наталія.

Документальний проєкт "Щоденники мирних: голоси тих, хто вижив, і тих, хто ні" розташовано на першому поверсі Музею історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7).

Публічні інтерв’ю відбуваються у рамках циклу культурологічних подій музею "Голоси Мирних", спрямованих на збереження пам’яті про війну. Слідкуйте за анонсами заходів у соцмережах фонду Ріната Ахметова та на сайті музею.