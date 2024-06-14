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Діти мають зростати у сім’ях: Фонд Ахметова відвідав інтернати Житомирщини

Фото: Фонд Ахметова відвідав інтернати Житомирщини (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Попри корективи та складнощі, які повномасштабна війна внесла у процес усиновлення, команда програми "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - Ні!" активно діє - і нещодавно побувала у важливій експедиції до інтернатних установ Житомиру та області, де працювала над підготовкою анкет діточок, які будуть розміщені на сайті Фонду Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Завдяки програмі  вже понад 10 тисяч українських хлопчиків та дівчат знайшли нові сім’ї.

"Діти мають зростати у щасливих, люблячих сім’ях. Жити у безпеці, отримувати якісну освіту і сприяти в майбутньому відбудові та розквіту нашої держави", - наголосила Оксана Іщук, керівниця проєктів Фонду.

З початком повномасштабної війни в Україні оновлення анкет дітей-сиріт стало неможливим, адже мова йшла про убезпечення найдорожчого скарбу нації — дітей. Тим часом цікавість суспільства до теми усиновлення почала стрімко зростати, оскільки стало очевидним, що війна призведе до збільшення кількості дітей-сиріт. 

Тож у 2023 році фахівці Фонду Ріната Ахметова зробили неможливе й одними з перших продовжили свою роботу над створенням відеоанкет дітей-сиріт, бо розуміли важливість надання шансу на сім’ю та безпечне життя дітям, які перебувають в інтернатних закладах. Команда Фонду планує й надалі шукати можливості для збирання та оновлення таких даних, прагнучи, щоб в Україні припинилися страждання дітей. 

Ключові напрями діяльності програми "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - ні!" - це сприяння національному усиновленню, надання підтримки сім’ям опікунів, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу, проведення вебінарів, тренінгів, онлайн-консультацій, створення фото- та відеоісторій про дітей з інтернатних установ.

За 18 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" різнобічну підтримку отримали понад 5 млн дітей України. Зокрема, це медикаменти, продуктові набори, слухові апарати, психологічна та фізична реабілітація, можливість відпочивати, розвиватися та реалізувати свою мрію.

Робота триває — після експедицій до інтернатних установ анкети дітей будуть опубліковані на сайті Фонду Ріната Ахметова.

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Рінат Ахметов