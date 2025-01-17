Діти Девіда Лінча. Як виглядають та чим займаються спадкоємці режисера

Родина Лінча - що відомо

Режисер був одружений декілька разів. А ще в нього залишилося четверо дітей - дві доньки та два сини.

Офіційних шлюбів у Лінча було чотири. Також в нього була партнерка, з якою він жив приблизно 5 років, але до весілля справа не дійшла.

Жінки Девіда Лінча:

перша дружина - Пеггі Ленц

друга дружина - Мері Фіск

третя обраниця, з якою він жив не в шлюбі - Ізабелла Росселліні

третя офіційна дружина - Мері Свіні

четверта дружина - Емілі Стофл.

З четвертою обраницею Лінч розлучився у 2023 році.

Девід Лінч (фото: Getty Images)

Діти Девіда Лінча - хто вони

Найстарша дитина Девіда - його донька Дженніфер Лінч, яку народила перша обраниця митця. Вона продовжує справу свого батька, адже стала кінорежисеркою та письменницею. Нині Дженніфер 56 років.

Старша донька Лінча (фото: instagram.com/thinkajen)

Найвідоміша її робота - фільм "Гелена в ящику". Також донька Лінча випустила роман "Таємний щоденник Лори Палмер". Окрім цього, Дженніфер виступила режисеркою багатьох фільмів та епізодів популярних серіалів, серед яких "Пліткарка", "Ходячі мерці", "Американська історія жаху", "Сестра Ретчет", "Монстр", "Наглядачі" та інші.

Друга дитина Лінча - син Остін Джек Лінч, якого народила Мері Фіск. Нині йому 42 роки, він став актором. На початку кар'єри Джек знімався в "Твін Піксі" та "Внутрішній імперії".

Старший син Лінча (фото: Getty Images)

А потім син режисера став працювати за кадром, він брав участь в створенні "документалок" про свого батька. Втім, нині він не прагне ставати відомим, а тому не висвітлює власне життя в ЗМІ чи соцмережах.

Третя дитина режисера - син Райлі Свіні Лінч, якого народила Мері Свіні. До речі, він з'явився на світ ще тоді, коли його батьки не одружилися. Райлі народився у 1992 році, а його мама й тато жили в шлюбі з 2006 по 2007 рік.

Молодший син та четверта дружина Лінча (фото: Getty Images)

Другий син Лінча музикант, хоча й працює з фільмами. Він визнав, що не хоче повторювати шлях своїх батька-режисера та мами-акторки. Але Райлі все ж дебютував як

Емілі Лінч, молодша донька та другий син режисера (фото: Getty Images)

А четверта дитина Лінча - донька Лула Богінія. Дівчинку у 2012 році народила четверта дружина режисера. Дитині 12 років, а тому про неї мало що відомо. Зіркові батьки нечасто з'являлися з нею на публіці, але іноді робили виключення, коли брали її з собою на "червоні хідники".

Молодша донька Лінча фото: Getty Images)