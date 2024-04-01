Діти 10-17 років, які постраждали від війни, запрошуються на весняну зміну "Блогер Кемпу" від Фонду Ахметова

Зареєструйтеся онлайн до 21.04.2024 року за посиланням https://akhmetovfoundation.org/s/8d525c

Участь у проєкті можуть взяти:

— діти, яких було повернено в Україну після незаконного вивезення до росії;

— діти, які втратили батьків під час війни;

— діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

— діти опікунів і усиновителів;

— діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії;

— діти з деокупованих територій;

— діти, які постраждали від бойових дій.

Зміна триватиме 10 днів - з 23 травня по 1 червня 2024 року на Закарпатті. Участь є безкоштовною. Пріоритет надаватиметься дітям, які не брали участь у проєкті впродовж 2023 та 2024 років.

"Мирний відпочинок дітям України" від Фонду Ахметова - проект для дітей, які вірять у свій потенціал та свою країну. Протягом кожної зміни учасники проєкту отримують нові знання та опановують навички блогера, займаються творчістю та беруть участь у майстер-класах від професіоналів.

Хлопці й дівчата багато рухаються на свіжому повітрі, охоче спілкуються та грають, а також відкривають для себе світ професій. З дітьми працюють кваліфіковані психологи, які пройшли навчання за програмою "Травма війни", розробленою фондом. У рамках проєкту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали майже 4900 дітей зі всієї країни.

Зимова зміна "Блогер Кемпу" була особливою: у ній брали участь хлопці й дівчата, яких було незаконно вивезено до росії та вдалося повернути додому. Фонд Ахметова у співпраці з Офісом Уповноваженого Верховної ради з прав людини першим надав комплексну допомогу цим дітям.

Для всіх українських дітей та підлітків Фонд Ахметова цілорічно реалізовує освітні, оздоровчі, реабілітаційні, психологічні та мотиваційні проєкти. За 18 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей України.