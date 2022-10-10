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Дистанційна робота: кого в Україні шукають на фриланс і які зарплати пропонують

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Понеділок 10 жовтня 2022 08:36
Дистанційна робота: кого в Україні шукають на фриланс і які зарплати пропонують Колаж РБК-Україна: скільки українцям платять на фрилансі та які зараз "гарячі" вакансії
Автор: Володимир Костирін

В Україні через активне переміщення громадян усередині країни через вторгнення РФ фіксується збільшення попиту та пропозицій на роботу дистанційно, у форматі фрилансу. Експерти розповіли, які зарплати пропонують роботодавці за віддалений формат, та на які вакансії - найбільша конкуренція.

Сфери, де зараз особливо потрібні послуги фрилансерів, та рівень оплати праці - назвали аналітики OLX Робота.

Оскільки фриланс необов'язково про заробіток в інтернеті, і працювати віддалено можуть кравці та водії, репетитори та сантехніки, така сфера на ринку праці та різноманітність вакансій на сайті оголошень досить великі.

За пів року - з березня по вересень - за даними сервісу OLX визначився такий топ пропозицій у категоріях про дистанційну роботу:

  • роздрібна торгівля / продажі / закупівлі (9 825 тисяч оголошень),
  • реклама / дизайн / PR (2 832 тисяч оголошень),
  • освіта / переклад (2 662 тисяч оголошень).

Які зарплати пропонують фрилансерам на "гарячих" вакансіях

З початку повномасштабної війни і станом на сьогодні визначився такий перелік найпопулярніших професій, які найактивніше цікавили роботодавців:

  • менеджерам з продажу пропонували у середньому у вересні 30 тисяч гривень,
  • копірайтерам - 27,5 тисячі гривень,
  • адміністраторам - близько 24 тисяч гривень,
  • дизайнерам - майже 22 тисячі гривень,
  • SMM-менеджерам - 17,5 тисяч гривень,
  • продавцям - 8 тисяч гривень.

Крім того, для віддаленої роботи були потрібні репетитори, швачки та кравці. Фахівцям у цих сферах роботодавці у вересні в середньому пропонували майже 13 тисяч гривень.

Ще активний попит був на операторів кол-центру, яким пропонували близько 27 тисяч гривень. А бухгалтерам за роботу були готові платити 11 тисяч гривень.

"При цьому попит з пропозицією на ринку праці віддаленої роботи дещо відрізнявся", - зазначають аналітики OLX.

Так, українці найбільше цікавилися такими вакансіями, як:

  • оператор чату (46 відгуків пошукових систем на 1 робоче місце);
  • копірайтер (40 відгуків на 1 робоче місце);
  • менеджер інтернет-магазину (40 відгуків на 1 робоче місце);
  • адміністратор (28 відгуків на 1 робоче місце);
  • диспетчер (25 відгуків на 1 робоче місце).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який в Україні в оголошеннях зараз актуальний перелік топ-вакансій із найвищими зарплатами.

А також перед цим писали, які пропонують зарплати людям без досвіду роботи.

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OLX работа в Украине