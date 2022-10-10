Удаленная работа: кого в Украине ищут на фриланс и какие зарплаты предлагают
В Украине ввиду активного перемещения граждан внутри страны из-за вторжения РФ фиксируется увеличение спроса и предложений на работу удаленно, в формате фриланса. Эксперты рассказали, какие зарплаты предлагают работодатели за отдаленный формат, и на какие вакансии - наибольшая конкуренция.
Сферы, где сейчас особо востребованы услуги фрилансеров, и уровень оплаты труда - назвали аналитики OLX Работа.
Так как фриланс необязательно подразумевает заработок в интернете, и работать удаленно могут портные и водители, репетиторы и сантехники, такая сфера на рынке труда и разнообразие вакансий на сайте объявлений довольно обширные.
За полгода - с марта по сентябрь - по данным сервиса OLX определился такой топ предложений в категориях о дистанционной работе:
- розничная торговля / продажи / закупки (9 825 тысяч объявлений),
- реклама / дизайн / PR (2 832 тысяч объявлений),
- образование / перевод (2 662 тысяч объявлений).
Какие зарплаты предлагают фрилансерам на "горячих" вакансиях
С начала полномасштабной войны и по состоянию на сейчас определился такой перечень самых востребованных профессий, которые активнее всего интересовали работодателей:
- менеджерам по продажам предлагали в среднем в сентябре 30 тысяч гривен,
- копирайтерам - 27,5 тысячи гривен,
- администраторам - около 24 тысяч гривен,
- дизайнерам - почти 22 тысячи гривен,
- SMM-менеджерам - 17,5 тысячи гривен,
- продавцам - 8 тысяч гривен.
Кроме того, для удаленной работы востребованы были репетиторы, швеи и портные. Специалистам в этих сферах работодатели в сентябре в среднем предлагали почти 13 тысяч гривен.
Еще активный спрос был на операторов колл-центра, которым предлагали около 27 тысяч гривен. А бухгалтерам за работу готовы были платить 11 тысяч гривен.
"При этом спрос с предложением на рынке труда удаленной работы несколько отличался", - отмечают аналитики OLX Работа.
Так, украинцы больше всего интересовались такими вакансиями, как:
- оператор чата (46 отзывов поисковиков на 1 рабочее место);
- копирайтер (40 отзывов на 1 рабочее место);
- менеджер интернет-магазина (40 отзывов на 1 рабочее место);
- администратор (28 отзывов на 1 рабочее место);
- диспетчер (25 отзывов на 1 рабочее место).
Напомним, ранее мы рассказывали, какой в Украине в объявлениях сейчас актуальный перечень топ-вакансий с самыми высокими зарплатами.
А также перед этим писали, какие предлагают зарплаты людям без опыта работы.