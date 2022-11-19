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Директор музею Варшавського повстання розповів, чому важливо збирати історії мирних людей про війну

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Субота 19 листопада 2022 21:20
Директор музею Варшавського повстання розповів, чому важливо збирати історії мирних людей про війну Фото: директор музею Варшавського повстання Ян Олдаковський (прес-служба Фонду Ахметов)
Автор: Ілона Свиридова

Директор музею Варшавського повстання Ян Олдаковський розповів музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова про те, чому важливо збирати історії мирних людей, які постраждали від війни з Росією.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

На його думку, під час цієї війни російські війська використовують досвід ІІІ Рейху. Вони не лише здійснюють злочини, а й намагаються їх приховати: палять тіла, нищать документи. Олдаковський зізнається, що ця схожість шокує, адже досвід Другої світової не мав ніде й ніколи повторитися. Експерт високо оцінює боротьбу українців з ворогом.

"Війна, що триває, вже показала українців борцями за свою свободу і свою державу. Показала людей, для яких свобода часами є важливішою навіть за власне життя. Вони захоплюють світ своєю відвагою, героїзмом і мотивацією до боротьби", - каже Олдаковський.

Фахівець упевнений - диктатори завжди програють, адже це уроки історії. І коли в Україні запанує спокій та почнеться відбудова, саме музеї та медіа передаватимуть майбутнім поколінням справжню історію війни. У цьому процесі дуже важливі розповіді з перших вуст.

"Музей "Голоси мирних" є важливим, бо не можна переповісти про цю війну без історій людей. Щоб історія була розказана правдиво, її мусять переповідати свідки — ті, хто мав досвід і бачив. Створення такої великої збірки свідчень є дуже важливим для майбутнього", - каже Олдаковський.

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