Директор музею Варшавського повстання розповів, чому важливо збирати історії мирних людей про війну
Директор музею Варшавського повстання Ян Олдаковський розповів музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова про те, чому важливо збирати історії мирних людей, які постраждали від війни з Росією.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
На його думку, під час цієї війни російські війська використовують досвід ІІІ Рейху. Вони не лише здійснюють злочини, а й намагаються їх приховати: палять тіла, нищать документи. Олдаковський зізнається, що ця схожість шокує, адже досвід Другої світової не мав ніде й ніколи повторитися. Експерт високо оцінює боротьбу українців з ворогом.
"Війна, що триває, вже показала українців борцями за свою свободу і свою державу. Показала людей, для яких свобода часами є важливішою навіть за власне життя. Вони захоплюють світ своєю відвагою, героїзмом і мотивацією до боротьби", - каже Олдаковський.
Фахівець упевнений - диктатори завжди програють, адже це уроки історії. І коли в Україні запанує спокій та почнеться відбудова, саме музеї та медіа передаватимуть майбутнім поколінням справжню історію війни. У цьому процесі дуже важливі розповіді з перших вуст.
"Музей "Голоси мирних" є важливим, бо не можна переповісти про цю війну без історій людей. Щоб історія була розказана правдиво, її мусять переповідати свідки — ті, хто мав досвід і бачив. Створення такої великої збірки свідчень є дуже важливим для майбутнього", - каже Олдаковський.