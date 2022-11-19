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Директор музея Варшавского восстания рассказал, почему важно собирать истории мирных людей о войне

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Суббота 19 ноября 2022 21:20
Директор музея Варшавского восстания рассказал, почему важно собирать истории мирных людей о войне Фото: директор музея Варшавского восстания Ян Олдаковский (пресс-служба Фонда Ахметов)
Автор: Илона Свиридова

Директор музея Варшавского восстания Ян Олдаковский рассказал музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова о том, почему важно собирать истории мирных людей, пострадавших от войны с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По его мнению, во время этой войны русские войска используют опыт ІІІ Рейха. Они не только совершают преступления, но и пытаются их скрыть: жгут тела, уничтожают документы. Олдаковский признается, что это сходство шокирует, ведь опыт Второй мировой не имел нигде и никогда повториться. Эксперт высоко оценивает борьбу украинцев с врагом.

"Продолжающаяся война уже показала украинцев борцами за свою свободу и свое государство. Показала людей, для которых свобода временами важнее даже собственной жизни. Они увлекают мир своей отвагой, героизмом и мотивацией к борьбе", - говорит Олдаковский.

Специалист уверен - диктаторы всегда проигрывают, ведь это уроки истории. И когда в Украине воцарится спокойствие и начнется восстановление, именно музеи и медиа будут передавать будущим поколениям настоящую историю войны. В этом процессе очень важны рассказы из первых уст.

"Музей "Голоса мирных" важно, потому что нельзя рассказать об этой войне без историй людей. Чтобы история была рассказана правдиво, ее должны пересказывать свидетели - те, кто имел опыт и видел. Создание такого большого сборника свидетельств очень важно для будущего", - говорит Олдаковский.

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