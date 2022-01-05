Диетологи назвали сорт чая, помогающего похудеть

Специальные чаи для похудения не помогают похудеть, но, например, каркаде способствует сбросу веса.

Такой продукт как каркаде ускоряет метаболизм, но только в сочетании с правильным питанием и упражнениями.

"Каркаде нормализует пищеварение, улучшает работу ЖКТ, восстанавливает кишечную микрофлору. Эти свойства чая очень ценны для похудения, ведь чем лучше очищается организм, тем лучше усваивается пища, а не откладывается мертвым грузом в жировое депо. Каркаде также полезен для людей с повышенным уровнем холестерина", - сообщила диетолог.

Для справки

Чай каркаде обладает мочегонным действием, расширяет сосуды. Поэтому напиток полезен людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще он оказывает желчегонный эффект. Хорошо влияет на печень, выводит токсины.

Кому нельзя пить чай каркаде

Не стоит пить каркаде людям с высокой кислотностью желудка, гастритами, аллергией, непереносимостью продукта. Также вредно пить этот чай на голодный желудок.