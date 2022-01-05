Диетологи назвали сорт чая, помогающего похудеть
Специальные чаи для похудения не помогают похудеть, но, например, каркаде способствует сбросу веса.
Об этом рассказала диетолог Инна Зорина.
Такой продукт как каркаде ускоряет метаболизм, но только в сочетании с правильным питанием и упражнениями.
"Каркаде нормализует пищеварение, улучшает работу ЖКТ, восстанавливает кишечную микрофлору. Эти свойства чая очень ценны для похудения, ведь чем лучше очищается организм, тем лучше усваивается пища, а не откладывается мертвым грузом в жировое депо. Каркаде также полезен для людей с повышенным уровнем холестерина", - сообщила диетолог.
Для справки
Чай каркаде обладает мочегонным действием, расширяет сосуды. Поэтому напиток полезен людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще он оказывает желчегонный эффект. Хорошо влияет на печень, выводит токсины.
Кому нельзя пить чай каркаде
Не стоит пить каркаде людям с высокой кислотностью желудка, гастритами, аллергией, непереносимостью продукта. Также вредно пить этот чай на голодный желудок.