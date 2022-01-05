ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Диетологи назвали сорт чая, помогающего похудеть

Новина українською →
Среда 05 января 2022 13:43
Диетологи назвали сорт чая, помогающего похудеть Фото: Назван чай, помогающий похудеть (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Специальные чаи для похудения не помогают похудеть, но, например, каркаде способствует сбросу веса.

Об этом рассказала диетолог Инна Зорина.

Такой продукт как каркаде ускоряет метаболизм, но только в сочетании с правильным питанием и упражнениями.

"Каркаде нормализует пищеварение, улучшает работу ЖКТ, восстанавливает кишечную микрофлору. Эти свойства чая очень ценны для похудения, ведь чем лучше очищается организм, тем лучше усваивается пища, а не откладывается мертвым грузом в жировое депо. Каркаде также полезен для людей с повышенным уровнем холестерина", - сообщила диетолог.

Для справки

Чай каркаде обладает мочегонным действием, расширяет сосуды. Поэтому напиток полезен людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще он оказывает желчегонный эффект. Хорошо влияет на печень, выводит токсины.

Кому нельзя пить чай каркаде

Не стоит пить каркаде людям с высокой кислотностью желудка, гастритами, аллергией, непереносимостью продукта. Также вредно пить этот чай на голодный желудок.

Читайте также, этот напиток поможет снизить уровень холестерина и способствует долголетию.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение
LITE
Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022
Что с чем носить: Эльза Хоск демонстрирует 5 модных образов зимы 2022