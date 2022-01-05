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Дієтологи назвали сорт чаю, що допомагає схуднути

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Середа 05 січня 2022 13:43
Дієтологи назвали сорт чаю, що допомагає схуднути Фото: названий чай, що допомагає схуднути (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Спеціальні чаї для схуднення не допомагають схуднути, але, наприклад, каркаде сприяє скиданню ваги.

Про це розповіла дієтолог Інна Зоріна.

Такий продукт як каркаде прискорює метаболізм, але тільки в поєднанні з правильним харчуванням і вправами.

"Каркаде нормалізує травлення, покращує роботу шлунково-кишкового тракту, відновлює кишкову мікрофлору. Ці властивості чаю дуже цінні для схуднення, адже чим краще очищається організм, тим краще засвоюється їжа, а не відкладається мертвим вантажем в жирове депо. Каркаде також корисний для людей з підвищеним рівнем холестерину", - повідомила дієтолог.

Для довідки

Чай каркаде має сечогінну дію, розширює судини. Тому напій корисний людям, що страждають серцево-судинними захворюваннями. Ще він надає жовчогінний ефект. Добре впливає на печінку, виводить токсини.

Кому не можна пити чай каркаде

Не варто пити каркаде людям з високою кислотністю шлунка, гастритами, алергією, непереносимістю продукту. Також шкідливо пити цей чай на голодний шлунок.

Читайте також, цей напій допоможе знизити рівень холестерину і сприяє довголіттю.

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