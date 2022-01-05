Дієтологи назвали сорт чаю, що допомагає схуднути
Спеціальні чаї для схуднення не допомагають схуднути, але, наприклад, каркаде сприяє скиданню ваги.
Про це розповіла дієтолог Інна Зоріна.
Такий продукт як каркаде прискорює метаболізм, але тільки в поєднанні з правильним харчуванням і вправами.
"Каркаде нормалізує травлення, покращує роботу шлунково-кишкового тракту, відновлює кишкову мікрофлору. Ці властивості чаю дуже цінні для схуднення, адже чим краще очищається організм, тим краще засвоюється їжа, а не відкладається мертвим вантажем в жирове депо. Каркаде також корисний для людей з підвищеним рівнем холестерину", - повідомила дієтолог.
Для довідки
Чай каркаде має сечогінну дію, розширює судини. Тому напій корисний людям, що страждають серцево-судинними захворюваннями. Ще він надає жовчогінний ефект. Добре впливає на печінку, виводить токсини.
Кому не можна пити чай каркаде
Не варто пити каркаде людям з високою кислотністю шлунка, гастритами, алергією, непереносимістю продукту. Також шкідливо пити цей чай на голодний шлунок.