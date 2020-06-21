Диетологи назвали самый опасный суп для человека: разрушает организм

Специалисты назвали самый вредный суп для человека (Коллаж РБК-Украина)

Специалист перечислила, кому такой суп употреблять категорически нельзя

Не все блюда, которые признаны вкусными во многих странах мира, могут быть полезны для организма человека или хотя бы не приносить ему вреда. Часто бывает так, что самые вкусные и сытные продукты являются для здоровья человека самыми опасными.

Врач-диетолог Ирина Торопыгина назвала первое блюдо, которое является самым вредным для человека, а в некоторых случаях – еще и очень опасным. По словам специалиста, таким супом стала солянка, так как ингредиенты этого блюда могут стать причиной обострения многих хронических болезней. Об этом пишет издание Е.ru.

Диетолог объяснила, что солянку из рациона необходимо исключить людям, которые страдают такими заболеваниями:

Сердечно-сосудистой системы

Желудочно-кишечного тракта

Ожирение

Атеросклероз

"Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно – с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок", - объяснила врач-диетолог.

Она отметила, что кроме большого количества мясных продуктов, в солянку добавляют лимон и каперсы. Эти ингредиенты могут вызвать серьезные осложнения для людей с гастритом, язвой и заболеваниями поджелудочной железы.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали самую вредную для организма кашу.

А также мы рассказывали о том, что медики перечислили продукты, которыми ни в коем случае нельзя закусывать алкоголь.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова