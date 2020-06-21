ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дієтологи назвали найнебезпечніший суп для людини: руйнує організм

STYLERЖиття    21.06.2020 - 18:14
Дієтологи назвали найнебезпечніший суп для людини: руйнує організм
Фахівці назвали найшкідливіший суп для людини (Колаж РБК-Україна)

Спеціаліст перерахувала, кому такий суп вживати категорично не можна

Не всі страви, які визнані найсмачнішими у багатьох країнах світу, можуть бути корисні для організму людини або хоча б не приносити йому шкоди. Часто буває так, що самі смачні та ситні продукти для здоров'я людини є найбільш небезпечними.

Лікар-дієтолог Ірина Торопигіна назвала першу страву, яка є найбільш шкідливою для людини, а в деяких випадках – ще й дуже небезпечною. За словами фахівця, таким супом стала солянка, оскільки інгредієнти цієї страви можуть стати причиною загострення багатьох хронічних хвороб. Про це пише видання Е.ru.

Дієтолог пояснила, що солянку з раціону необхідно виключити людям, які страждають такими захворюваннями:

  • Серцево-судинної системи
  • Шлунково-кишкового тракту
  • Ожиріння
  • Атеросклероз

"Через велику кількість насичених жирів солянка не корисна будь-яким людям, особливо – з серцево-судинною патологією, порушенням холестеринового обміну. Це ризики щодо захворювання атеросклерозом, таке блюдо може чинити подразнювальну дію на шлунок", - пояснила лікар-дієтолог.

Вона зазначила, що крім великої кількості м'ясних продуктів, в солянку додають лимон і каперси. Ці інгредієнти можуть викликати серйозні ускладнення для людей з гастритом, виразкою і захворюваннями підшлункової залози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали саму шкідливу для організму кашу.

А також ми розповідали про те, що медики назвали продукти, якими ні в якому разі не можна закушувати алкоголь.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України здоровое питаниездоровая еда
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся